Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφει ο ΣΚΑΙ στη διαβόητη και σκληρή φυλακή Σεντνάγια.

Είναι η πύλη της κόλασης όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στη Συρία, Χρήστος Νικολαΐδης την περνά. Κάθε τείχος, κάθε γωνιά αυτού του κρεματόριου έχει να διηγηθεί και μια φρικιαστική ιστορία.

Όπως υπογραμμίζει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ, ντόπιοι αναφέρουν πως έξω από τη φυλακή υπάρχει μια εγκατάσταση που πετούσαν πτώματα ανθρώπων που έβρισκαν τον θάνατο μέσα στη φυλακή και κάποιες φορές τα έκαιγαν.

Και ενώ ο Χρήστος Νικολαιδής προχωρά στη διαβόητη φυλακή Σεντνάγια, βρίσκεται μπροστά στην απόλυτη φρίκη, τη περιβόητη πρέσα στην οποία - σύμφωνα με όσα λένε άνθρωποι που βρίσκονταν στην φυλακή - τοποθετούσαν πτώματα που είχαν χάσει τη ζωή τους στη φυλακή. Τα πίεζαν ώστε να τα συμπιέσουν αφού τα έβαζαν σε μικρούς σάκους, τα έθαβαν έξω από τη φυλακή.

Μητέρες, πατεράδες, αδέλφια γιοι. Όλοι αναζητούν δικούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν φυλακισμένοι στην κόλαση.

Όσοι βρέθηκαν στις φυλακές παρακαλούν το Θεό, να μη ζήσει κανείς όσα έζησαν οι ίδιοι

