Βραζιλία: Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου αποφυλακίζεται προσωρινά για ιατρικούς λόγους

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε το αίτημα του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για αποφυλάκιση, προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Η απόφαση ελήφθη από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος είχε προεδρεύσει στη δίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών. Η έγκριση του αιτήματος ήρθε μετά από έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας, η οποία έκρινε αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση.

Από τα τέλη Νοεμβρίου, ο 70χρονος Μπολσονάρου εκτίει την ποινή του στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Αύριο θα μεταφερθεί για πρώτη φορά εκτός φυλακής και την Πέμπτη θα υποβληθεί σε επέμβαση για βουβωνοκήλη στην ιδιωτική κλινική DF Star.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε το 2018 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της νοσηλείας του. Ο δικαστής ζήτησε η μεταφορά του Μπολσονάρου να γίνει με διακριτικότητα από το γκαράζ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Μπολσονάρου είχε υποβληθεί σε ακόμη μία σοβαρή επέμβαση στην ίδια κλινική, με δεκάδες υποστηρικτές του να συγκεντρώνονται έξω από το νοσοκομείο. Ο δικαστής επέτρεψε επίσης στη σύζυγό του, Μισέλ Μπολσονάρου, να τον συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο πρώην πρόεδρος επρόκειτο σήμερα να παραχωρήσει συνέντευξη στον ιστότοπο Metropoles, την πρώτη μετά τη φυλάκισή του, αλλά την ακύρωσε τελευταία στιγμή για λόγους υγείας.

Την περασμένη Παρασκευή, ο δικαστής Μοράες απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του Μπολσονάρου για κατ’ οίκον περιορισμό. Ωστόσο, ενέκρινε αντίστοιχο αίτημα του στρατηγού Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση. Ο στρατηγός αποφυλακίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

