Φιντάν: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική Baykar να ανοίξουν μονάδα drones στο έδαφός τους

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την τουρκική εταιρεία κατασκευής drones να ανοίξει μονάδα σε αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος τόνισε πως «πρέπει να λυθεί» το πρόβλημα με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί με τον νόμο CAATSA.

Όπως δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, η αμερικανική Βουλή έχει μπλοκάρει την εξαγωγή κινητήρων που θα χρησιμοποιούνταν για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KΑΑΝ.

BREAKING — US has requested Turkey’s drone manufacturer Baykar to open a production facility in the United States: Turkish Foreign Minister pic.twitter.com/ADkN1VXjcR — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

«Ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των κυρώσεων CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων.

Για παράδειγμα, είναι τα F-35, περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια, να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN.

Είναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα.

Πηγή: skai.gr

