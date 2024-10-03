Τα αραβικά κράτη του Κόλπου προσπάθησαν να καθησυχάσουν το Ιράν επιβεβαιώνοντας την ουδετερότητά τους στη σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ισραήλ στις συναντήσεις στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα, που διεξήχθη εν μέσω ανησυχιών ότι μια ευρύτερη κλιμάκωση της βίας θα μπορούσε να απειλήσει τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις.

Υπουργοί από τα αραβικά κράτη του Κόλπου και του Ιράν που συμμετείχαν στη συνάντηση των ασιατικών χωρών που διοργάνωσε το Κατάρ επικεντρώθηκαν στις συνομιλίες τους γύρω από την αποκλιμάκωση, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεσή της στο Ισραήλ την Τρίτη ως αντίποινα για τη δολοφονία των ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και τις επιχειρήσεις τoy στη Γάζα και τον Λίβανο.

Η Τεχεράνη είπε ότι η επίθεσή της τελείωσε, αποκλείοντας περαιτέρω πρόκληση, αλλά το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι πρόκειται να αντεπιτεθεί σκληρά.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφερε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να στοχεύσει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου εντός του Ιράν ως αντίποινα.

Η επείγουσα αποκλιμάκωση ήταν στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης.

Το Ιράν δεν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου , αλλά έχει προειδοποιήσει ότι εάν οι «υποστηρικτές του Ισραήλ» επέμβουν άμεσα, τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν.

"Τα κράτη του Κόλπου πιστεύουν ότι είναι απίθανο το Ιράν να χτυπήσει τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις, αλλά οι Ιρανοί αφήνουν υπαινιγμούς μέσω ανεπίσημων πηγών. Είναι ένα εργαλείο που έχουν οι Ιρανοί εναντίον των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας", είπε ο Αλί Σιχάμπι, Σαουδάραβας σχολιαστής κοντά στο είπε η Βασιλική Αυλή.

Ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία, ακολούθησε μια πολιτική προσέγγισης με την Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια, η οποία βοήθησε στην εκτόνωση των περιφερειακών εντάσεων, αλλά οι σχέσεις παραμένουν δύσκολες.

Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενός ιρανικού χτυπήματος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της από τότε που μια επίθεση το 2019 στο βασικό διυλιστήριο της στο Abqaiq. Το Ιράν αρνήθηκε ανάμειξη.

«Το μήνυμα του ΚΣΚ προς τους Ιρανούς είναι «παρακαλώ αποκλιμάκωση»», είπε ο Σιχάμπι, αναφερόμενος στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου που αποτελείται από τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στην εκδήλωση στη Ντόχα , είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει.

«Οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια ή υπέρβαση των κόκκινων γραμμών μας θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις μας», είπε.



Πηγή: skai.gr

