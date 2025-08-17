Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BKMG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Πόσο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Πηγή: skai.gr

