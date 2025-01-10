Τουρκία σε Γαλλία: Να επαναπατρίσετε τους Γάλλους ισλαμιστές που κρατούνται στη Συρία

Τεταμένες εμφανίζονται οι σχέσεις της Γαλλίας με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών της οποίας Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, κάλεσε το Παρίσι να επαναπατρίσει και να δικάσει τους ισλαμιστές Γάλλους πολίτες που προς το παρόν κρατούνται στη Συρία.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κατηγόρησε τη Γαλλία ότι εμπιστευόμενη την κράτηση των ισλαμιστών στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, όπου κυρίαρχη δύναμη είναι οι Κούρδοι, αδιαφορεί για την ασφάλεια της Τουρκίας.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει την κουρδική έκκληση υπέρ της ανάπτυξης γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στη βορειοδυτική Συρία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ο μοναδικός συνομιλητής της Άγκυρας για το θέμα αυτό είναι οι ΗΠΑ και όχι όσοι ενδεχομένως κρύβονται πίσω από αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

