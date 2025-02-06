Τουρκία: Σε εγχείρηση καρδιάς υπεβλήθη ο Μπαχτσελί

Σε εγχείρηση καρδιάς υπεβλήθη ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου και αρχηγός του υπερεθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο ενημερωτικός δικτυακός τόπος Τ24, που πρόσκειται στο CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετέδωσε αρχικά ότι οι γιατροί προχώρησαν σε αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας, πληροφορία η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

Σε ανακοίνωση του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης αναφέρεται: «Ο πρόεδρος του MHP κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί εισήχθη στο νοσοκομείο Anadolu Medical Center στις 4 Φεβρουαρίου 2025 για προγραμματισμένες εξετάσεις και θεραπείες. Ως αποτέλεσμα των εξετάσεων και των ιατρικών εκτιμήσεων, μετά τη διαπίστωση εκφυλισμού στη βαλβίδα της καρδιάς που είχε αντικατασταθεί πριν από 10 χρόνια, η υπάρχουσα βαλβίδα αντικαταστάθηκε παρεμβατικά στις 6 Φεβρουαρίου 2025 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς επιπλοκές. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά καλή και σταθερή και ο ίδιος ξεκουράζεται στο δωμάτιό του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η νοσηλεία και θα επιστρέψει στην καθημερινότητά του».

Η φημολογία για την υγεία του Μπαχτσελί άρχισε να διαδίδεται χθες, Τετάρτη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι νοσηλεύεται εξαιτίας καρδιολογικού προβλήματος. Ο αντιπολιτευόμενος τηλεοπτικός σταθμός Halk TV είχε μεταδώσει ότι ο 77χρονο Ντεβλέτ Μπαχτσελί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από αδιαθεσία προερχόμενη από την καρδιά του. Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, δεν πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜΗΡ, στην οποία μοναδικός ομιλητής είναι πάντα ο Μπαχτσελί.

Από το ΜΗΡ ανακοινώθηκε από την άλλη ότι η αναβολή της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας οφειλόταν στον βήχα που ταλαιπωρούσε ο Μπαχτσελί. Φιλοκυβερνητικοί κύκλοι υποστήριζαν μάλιστα ότι ο αρχηγός του ΜΗΡ δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας και πήγε στο νοσοκομείο για τακτικές εξετάσεις υγείας.

Στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, βασικού πολιτικού φορέα των ακροδεξιών Γκρίζων Λύκων, προς έκπληξη πάντων, είχε καταθέσει πρόταση για αποφυλάκιση του ηγέτη της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, υπό περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση που ο ίδιος ίδρυσε. Ο Οτζαλάν κρατείται φυλακισμένος από το 1999, στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Ποροποντίδας, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η πρόταση έτυχε της στήριξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πληροφορίες θέλουν τον Οτζαλάν να ετοιμάζεται να κάνει δήλωση για την επίλυση του Κουρδικού, πιθανώς στις 15 Φεβρουαρίου, ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία Μπαχτσελί.

