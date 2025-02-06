Η Ρωσία εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για την απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να κλείσει την αμερικανική υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), την οποία η Μόσχα θεωρεί πως είναι "μηχανή παρέμβασης" στις υποθέσεις των κρατών.

"Το μόνο πράγμα για το οποίο είμαστε ικανοποιημένοι, είναι ότι όλα όσα είπαμε αποδείχτηκαν", δήλωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα, αναφερόμενη στις πολυάριθμες επικρίσεις της χώρας της για την υπηρεσία αυτή.

Η Ρωσία έδιωξε την USAID από το έδαφός της το 2012, κατηγορώντας την για τη χρηματοδότηση των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης κατά του Κρεμλίνου και για την ανάμιξή της στις εκλογές.

Την κατηγορεί επίσης ότι υποστήριξε αντικυβερνητικά κινήματα στα γειτονικά κράτη, κυρίως στην Ουκρανία και τη Γεωργία, ώστε να προκαλέσει την πτώση των κυβερνητικών αρχών και την άφιξη στην εξουσία προσώπων πιο φιλικών προς την Ουάσινγκτον και πιο εχθρικών προς τη Ρωσία.

Η υπηρεσία αυτή "είναι τα πάντα εκτός από υπηρεσία αρωγής, ανάπτυξης και βοήθειας. Είναι μια μηχανή παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, ένας μηχανισμός αλλαγής των καθεστώτων, της πολιτικής τάξης, της δομής του κράτους", δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η αμερικανική υπηρεσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το σύνολο του προσωπικού της θα τεθεί σε διοικητική άδεια από την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στο εξωτερικό.

Στον απόηχο, η αμερικανική υπηρεσία τέθηκε υπό την ευθύνη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η USAID δημιουργήθηκε το 1961 με νόμο του αμερικανικού Κογκρέσου. Διαχειρίζεται προϋπολογισμό άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προορίζεται για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή βοήθεια στον κόσμο. Απασχολεί περίπου 10.000 ανθρώπους, εκ των οποίων τα δύο τρίτα υπηρετούν στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

