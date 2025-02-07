Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από νοθευμένο αλκοόλ στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες εβδομάδες, όπως μετέδωσε το NTV την Παρασκευή, μετά την προειδοποίηση των αρχών για τις αυξανόμενες πωλήσεις παράνομου αλκοόλ.

Στην Κωνσταντινούπολη, 70 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τις 14 Ιανουαρίου, όπως μετέδωσε το NTV, χωρίς να αναφέρει την πηγή του. Άλλοι 33 έχουν πεθάνει στην Άγκυρα από την αρχή του έτους, μετέδωσε το NTV, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Άγκυρας, Βασίπ Σαχίν.

Άλλοι 230 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί στις δύο αυτές πόλεις, όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός. Από αυτούς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οι 40 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε το NTV.

Η τιμή των αλκοολούχων ποτών έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των βαρέων φόρων που επιβλήθηκαν από το κυβερνών Κόμμα AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Οι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών έχουν επίσης αντιμετωπίσει μια ολοένα πιο επαχθή φορολογική επιβάρυνση και άλλους περιορισμούς.

Το υψηλό κόστος έχει ωθήσει ορισμένους καταναλωτές και καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ να βασίζονται σε παράνομα αλκοολούχα ποτά και σπιτικά ποτά, οδηγώντας σε αύξηση των δηλητηριάσεων τα τελευταία χρόνια.

Η κυβέρνηση αύξησε ξανά τους φόρους στο αλκοόλ και τα προϊόντα καπνού για το 2025 στις 3 Ιανουαρίου.

Τον περασμένο μήνα, το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση των λαθραίων πωλήσεων και της διανομής τους, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών καμερών σε καταστήματα που πωλούν αλκοόλ, αναστολής ή ανάκλησης αδειών πώλησης και διενέργειας τακτικών ελέγχων.

Οι αρχές συνέλαβαν 13 άτομα στην Άγκυρα και άλλα 11 στην Κωνσταντινούπολη, όπως μετέδωσε το NTV, επικαλούμενο τους τοπικούς κυβερνήτες και κατάσχεσαν 102 τόνους μεθανόλης και αιθανόλης στην Άγκυρα και πάνω από 86.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών ή παράνομου αλκοόλ στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.