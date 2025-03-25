Τουρκία: Ο ΟΗΕ εκφράζει «μεγάλη ανησυχία» για τις πολλές συλλήψεις

Ο ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τις μαζικές συλλήψεις στην Τουρκία ως απάντηση στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της σύλληψης του δημοφιλούς δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, και προέτρεψε τις αρχές να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς για παράνομη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών.

"Ανησυχούμε πολύ για τη σύλληψη τουλάχιστον 92 ανθρώπων από τις τουρκικές αρχές κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ανάμεσά τους ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης", δήλωσε σε ανακοίνωση η Λιζ Θρόσελ, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνταν καθημερινά στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις, και στη συνέχεια σημειώνονταν ταραχές με την αστυνομία των ταραχών.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε σχέση με αυτές τις διαδηλώσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

"Οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα αντιμετωπίστηκαν με πλήρη απαγόρευση σε τρεις πόλεις", σημείωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας υπογραμμίζοντας ότι "τουλάχιστον εννέα εργαζόμενοι των μέσων ενημέρωσης" είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

"Όλοι όσοι έχουν συλληφθεί για τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων τους πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους", πρόσθεσε.

Όσοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες πρέπει να τύχουν "δίκαιης διαδικασίας και δίκαιης δίκης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο της επιλογής τους", υπογράμμισε.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί οι ισχυρισμοί για παράνομη προσφυγή στη βία από την αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών να "διερευνηθούν γρήγορα και ενδελεχώς", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

