Συνέντευξη για το πώς ήταν οι δραματικές ημέρες νοσηλείας του Πάπα Φραγκίσκου στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης έδωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ο υπεύθυνος της ομάδας των θεραπόντων ιατρών του.

Ο 88χρονος Ποντίκας πήρε εξιτήριο στις 23 Μαρτίου, μετά από 37 ημέρες νοσηλείας με διπλή πνευμονία, κατα τις οποίες ελάχιστες πληροφορίες γινόταν γνωστές για την υγεία του.

Ο καθηγητής Σέρτζιο Αλφιέρι, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που θεράπευσε τον πάπα Φραγκίσκο αναφέρθηκε σήμερα στην περίοδο νοσηλείας του.

«Ξέραμε όλοι ότι η κατάσταση είχε επιδεινωθεί, ότι θα μπορούσε να μην τα καταφέρει. Επί αρκετές ημέρες υπήρχε κίνδυνος ζημιάς στα νεφρά και στον μυελό, αλλά δεν διακόψαμε τις θεραπείες. Στη συνέχεια, ο οργανισμός του πάπα ανταποκρίθηκε στις θεραπείες και η λοίμωξη των πνευμόνων άρχισε να υποχωρεί», δήλωσε ο καθηγητής.

Όπως πρόσθεσε ο Αλφιέρι, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης του αναπνευστικού συστήματος του ποντίφικα, «οι άνθρωποι γύρω του είχαν δάκρυα στα μάτια» αλλά «ο ίδιος είχε πάντα γνώση του συνέβαινε και αυτό ακριβώς τον βοήθησε να κρατηθεί στη ζωή».

Ο καθηγητής αναφερόμενος στη δύναμη του Φραγκίσκου και στη θετική έκβαση της δύσκολης αυτής περιπέτειας της υγείας του, υπογράμμισε: «Το σώμα του είναι ταλαιπωρημένο, αλλά το μυαλό του λειτουργεί σαν να είναι πενήντα ετών. Το απέδειξε και κατά την τελευταία εβδομάδα παραμονής στο νοσοκομείο. Μόλις άρχισε να νιώθει καλύτερα, ζήτησε να επισκεφθεί τον όροφο στον οποίο βρισκόταν το δωμάτιό του».

Μάλιστα, ένα βράδυ ο Ποντίκας προσέφερε πίτσα σε όλους τους γιατρούς και τους νοσοκόμους που τον βοήθησαν.

«Μετά ήρθε η βραδιά της πίτσας: έδωσε χρήματα σε έναν συνεργάτη του και πρόσφερε πίτσα σε όλο το προσωπικό που τον είχε βοηθήσει εκείνη την ημέρα» είπεο υπεύθυνος της ομάδας των θεραπόντων ιατρών.

Η βελτίωση της κατάστασης του πάπα ήταν συνεχής και ο καθηγητής Αλφιέρι κατάλαβε ότι είχε αποφασίσει να επιστρέψει στο Βατικανό, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όταν ένα πρωί του είπε: «Είμαι ακόμη ζωντανός. Πότε θα γυρίσουμε στο σπίτι;”».

