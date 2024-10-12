H Επιτροπή των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ΕΕ (Coreper) υιοθέτησε την κοινή θέση της Ένωσης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων επί της πρώτης δέσμης των ενταξιακών κεφαλαίων με την Αλβανία ανακοίνωσε η ουγγρική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο, με τη διεξαγωγή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ-Αλβανίας.

Η Αλβανία θα είναι η πρώτη από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που θα ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεθοδολογία της διεύρυνσης, η οποία θα είναι μια κομβική στιγμή για τη χώρα αυτή των Δυτικών Βαλκανίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ουγγρικής προεδρίας.

Η πρώτη αυτή δέσμη των ενταξιακών κεφαλαίων αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα, που πρέπει να επιλύσει η Αλβανία ως υποψήφια χώρα. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει πέντε κρίσιμα κεφάλαια:

1. Δικαστική εξουσία και θεμελιώδη δικαιώματα.

2. Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια.

3. Δημόσιες προμήθειες.

4. Στατιστικές.

5. Οικονομικός έλεγχος.

Ενόψει της εξέλιξης αυτής πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ των πρωθυπουργών της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν και της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Στη συνάντηση, οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών συζήτησαν για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και συμφώνησαν να συνεχίσουν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας τους.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα το Coreper συναίνεσε να αποσταλεί κοινή επιστολή των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. προς την Αλβανία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων επί της πρώτης δέσμης των ενταξιακών κεφαλαίων, όχι όμως και προς τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρώντας έτσι στην αποσύνδεση (decoupling) για το έως τώρα «ζεύγος» των δύο υποψηφίων για ένταξη χωρών στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποσύνδεση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας από αυτήν της Αλβανίας και έχει σημειώσει πως η ΕΕ «αδικεί» τα Σκόπια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

