Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τη Χεζμπολάχ να «σταματήσει αμέσως» τα πλήγματα κατά του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

«Πρέπει να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι.

Τα πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ πρέπει να «σταματήσουν αμέσως», τόνισε ο Μακρόν, ενώ το λιβανικό κίνημα εκτόξευσε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 320 βλήματα προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας στον Ιουδαϊσμό, από χθες Παρασκευή το απόγευμα έως σήμερα δύση του Σαββάτου.

Ο Μακρόν εξέφρασε επίσης «τη μεγάλη ανησυχία του για την εντατικοποίηση των ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο και τις δραματικές συνέπειες αυτών για τον άμαχο πληθυσμό», σύμφωνα με το Ελιζέ. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες ισραηλινές επιδρομές σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μπέρι, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους Λιβανέζους να «συναθροιστούν για την ενότητα και τη σταθερότητα της χώρας», καλώντας όλα τα μέρη να «αντιμετωπίσουν μαζί αυτή τη νέα δοκιμασία» στηρίζοντας «μια περιεκτική πολιτική ατζέντα που θα βασίζεται στην εκλογή ενός προέδρου εγγυητή της εθνικής ενότητας».

Η Γαλλία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης για την υποστήριξη του λαού και της κυριαρχίας του Λιβάνου που θα διοργανωθεί στο Παρίσι στις 24 Οκτωβρίου, υπογράμμισε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε παράληλλα τη «δέσμευση της Γαλλίας στην UNIFIL/FINUL» (Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο) και «επαναλάμβανε την αγανάκτησή του για την αδικαιολόγητες πρόσφατες επιθέσεις με στόχο ειρηνευτικές δυνάμεις».

Πέντε κυανόκρανοι τραυματίστηκαν σε 48 ώρες, σύμφωνα με την UNIFIL/FINUL, η οποία κατηγόρησε τα ισραηλινά στρατεύματα ότι πυροβόλησαν «επανειλημμένα» και «σκόπιμα» ενάντια στις θέσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

