Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατοπέδων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε δήλωση το Σάββατο.

«Οι εκτιμήσεις των ζημιών στη μάχη βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υποδεικνύουν απώλειες αμάχων», ανέφερε η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν νωρίς στις 11 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.