Τουρκία: Eισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου σε υπόθεση διαφθοράς

Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε πιθανή ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος και το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αρνούνται.

Το κατηγορητήριο, που παρουσίασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, κατηγορεί τον Ιμάμογλου και 401 άλλους για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημιές ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) στο κράτος σε διάστημα 10 ετών, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δικογραφία της υπόθεσης φέρεται να είναι περίπου 4.000 σελίδες.

#SONDAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek:



İBB İddianamesinde şüpheli sayısı 402; İddianame 3900 sayfadan oluşuyor... pic.twitter.com/Ej5Qi7wYCa — The Turkish Post (@turkishpostnet) November 11, 2025

