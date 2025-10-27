Νέα απόφαση για προφυλάκιση του Ιμάμογλου, αυτή τη φορά για κατασκοπεία

Η τουρκική δικαιοσύνη εξέδωσε νέα απόφαση για προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, αυτή τη φορά για την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο Ιμάμογλου είναι ήδη προφυλακισμένος για οικονομικές ατασθαλίες. Οι κατηγορίες στηρίχθηκαν σε αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν ότι συνεργάστηκε με ξένες υπηρεσίες στον προεκλογικό του αγώνα για τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Όλα αυτά γίνονται επειδή ο Ιμάμογλου ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας, λέει η αντιπολίτευση.

«Θα ήταν πιο πειστικό αν έλεγαν πως εγώ πυρπόλησα τη Ρώμη» σχολίασε δηκτικά ο Ιμάμογλου.

Απίστευτες εικόνες στην Τουρκία στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Tele 1

Διέκοψαν το κεντρικό δελτίο πρόωρα καθώς το απαγόρευσε ο νέος κρατικός διαχειριστής.

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού δικτύου συνελήφθη με τις κατηγορίες της κατασκοπείας και της συνεργασίας με τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

#SONDAKİKA TELE1'E KAYYIM ATANDI!



TELE1'de kayyım yayına el koydu. Ana haber yayın saatinden önce bitirildi! pic.twitter.com/vfMRadWlWV — Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων TELE 1: «Υπάρχει η ανακοίνωση πως το Ταμείο Προστασίας Αποταμιεύσεων ορίστηκε ως κρατικός διαχειριστής του τηλεοπτικού δικτύου μας TELE 1 και ήδη βρίσκονται στο τηλεοπτικό μας δίκτυο και μου ζητούν να τελειώσω τώρα το κεντρικό δελτίο. Ως αποτέλεσμα στο ΤΕLE 1 θα παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τις εκπομπές που θα ελέγχονται από τον κρατικό διαχειριστή. Βέβαια, πρέπει να πω πως μου είναι ιδιαίτερα βαρύ και δύσκολο το να το ανακοινώνω αυτό. Η σύλληψη του ιδιοκτήτη Μερντάν Γιανάρντα, δίνουμε αγώνα μαζί του εδώ και 8 χρόνια. Εντάξει, μετά την απόφαση του κρατικού διαχειριστή ολοκληρώνουν πρόωρα και το κεντρικό μας δελτίο. Ας κλείσουμε τουλάχιστον όπως κάναμε πάντα, να φροντίζετε τον εαυτό σας και μην παραδοθείτε στα ψέματα».

Ο Κιρ Στάρμερ σήμερα στην Άγκυρα

Θα συναντηθεί με τον Ερντογάν για τα Eurofighter

Την Πέμπτη η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στο προεδρικό μέγαρο του Ερντογάν

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου Haber Global: «Την ώρα που πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της αγοράς των μαχητικών Eurofighter, την εβδομάδα αυτή η Άγκυρα θα υποδεχθεί δυο σημαντικούς προσκεκλημένους. Τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Μερτς. Φυσικά, το σημαντικότερο θέμα συζήτησης θα είναι τα Eurofighter.

H Άγκυρα θα υποδεχθεί σημαντικούς ηγέτες. Πρώτα θα έρθει ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Στάρμερ που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία και το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η πώληση των Εurofighter. Τον Βρετανό πρωθυπουργό αναμένεται να τον συνοδεύουν η υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός της βασιλικής Αεροπορίας και υπάρχουν πληροφορίες πως θα μπορούσαν να πέσουν οι υπογραφές για τα Eurofighter.

Ήδη υπάρχει η έγκριση της Ιταλίας, Ισπανίας και της Μεγάλης Βρετανίας που παράγουν το αεροσκάφος και Γερμανία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έφερε αντιρρήσεις φέρεται να στηρίζει. Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς την Τετάρτη θα φτάσει στην Άγκυρα και την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Εκτός από τα Eurofighter η τουρκική πλευρά θα ζητήσει και τη στήριξη της Γερμανίας για να παίζει ρόλο η Τουρκία μέσα στο πρόγραμμα SAFE».

