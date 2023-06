Στιγμιότυπα από την ορκωμοσία των 600 βουλευτών στην Τουρκία – Τα χαμόγελα Ερντογάν, η στάση του Κιλιτσντάρογλου

Με την ορκωμοσία των 600 βουλευτών, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άρχισε η 28η περίοδος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ορκίζεται το Σάββατο, έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα από τους βουλευτές του ΑΚΡ, ενώ ήταν εμφανώς ευδιάθετος.

Πριν από την ορκωμοσία των βουλευτών της Άγκυρας, τηρήθηκε παραδοσιακά ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ιδρυτή της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ.



Στην πρώτη συνεδρίαση της τουρκική εθνικής αντιπροσωπίας προήδρευσε ο 75χρονος πρόεδρος του MHP (Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης) Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία βουλευτής, ενώ ο πρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, που παρακολούθησε την ορκωμοσία από το θεωρείο, καθώς δεν είναι πλέον βουλευτής. Σημειώνεται ότι ο Κιλιτσντάρογλου δεν σηκώθηκε όπως όλοι όταν εμφανίστηκε ο Ερντογάν.

The moment of #Erdogan's arrival in the Turkish parliament. Turkish sources noticed that #Kilicdaroglu did not stand up in greeting.#Turkey pic.twitter.com/luCPE1DcXo