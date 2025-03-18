Τουρκία για λουτρό αίματος στη Γάζα: Σε νέα φάση η ισραηλινή πολιτική γενοκτονίας

Η Τουρκία δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα αποτελούν μια «νέα φάση στην ισραηλινή πολιτική γενοκτονίας» εις βάρος των Παλαιστινίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει μια αποφασιστική στάση για να εξασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία και θα παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι είναι «απαράδεκτο» να προκαλεί το Ισραήλ έναν «νέο κύκλο βίας» στην περιοχή και σημείωσε ότι η «εχθρική προσέγγιση» της ισραηλινής κυβέρνησης απειλεί το μέλλον της Μέσης Ανατολής.

Ανησυχεί και το Κρεμλίνο

Και το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί από τον μεγάλο, όπως τον χαρακτήρισε, αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα και πως ελπίζει ότι θα επιστρέψει η ειρήνη.

Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα στη Γάζα, σκοτώνοντας 326 ανθρώπου, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters –πάνω από 330 ανθρώπους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Χωρίς αμφιβολία, είναι μια ακόμα επιδείνωση της κατάστασης (στη Γάζα) και ένα ακόμα σπιράλ κλιμάκωσης που μας προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι αναφορές με μεγάλες απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά και φυσικά περιμένουμε να επιστρέψει σε μια πορεία ειρήνης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

