ΗΠΑ: Έντεκα κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή της Νέας Ορλεάνης

Έντεκα κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή της Νέας Ορλεάνης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές αυτής της μεγάλης, τουριστικής πόλης των νότιων ΗΠΑ.

Ένας από τους δραπέτες έχει ήδη συλληφθεί.

«Νωρίς σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι περίπου 11 άτομα δραπέτευσαν» από φυλακή της πόλης, είπε ο Κρίστοφερ Γκούντι, στέλεχος της τοπικής αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Όλοι οι ύποπτοι θεωρούνται οπλισμένοι και επικίνδυνοι», προειδοποίησε.

Ο ένας από τους δραπέτες συνελήφθη το πρωί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνας, προσθέτοντας ότι «συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους φυγάδες κατηγορούνται για φόνους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

