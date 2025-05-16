Μια περίεργη πρόταση εξετάζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) για όποιον επιθυμεί να λάβει αμερικανική υπηκοότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως για πρώτη φορά η Daily Mail, το υπουργείο εξετάζει μια πρόταση για ένα τηλεοπτικό ριάλιτι στο οποίο μετανάστες θα ανταγωνίζονται προκειμένου να λάβουν την... αμερικανική υπηκοότητα.

Το προτεινόμενο ριάλιτι σόου, «βρίσκεται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας ελέγχου και δεν έχει λάβει έγκριση αλλά ούτε έχει απορριφθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος του DHS, Tricia McLaughlin, στην Washington Post σε email.

H McLaughlin πρόσθεσε ότι η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi L. Noem δεν έχει εξετάσει την πρόταση.

Το ριάλιτι αυτό παρουσιάστηκε από τον Rob Worsoff, έναν Καναδό συγγραφέα και παραγωγό, ο οποίος ήταν πίσω από το "Duck Dynasty" και το "Millionaire Matchmaker". Ο Worsoff, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι δεν είχε άμεση επαφή με τη Noem, αλλά έλαβε θετικά σχόλια από την ομοσπονδιακή υπηρεσία και βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις με διάφορα δίκτυα.

«Δεν πρόκειται για "Αγώνες Πείνας" για μετανάστες», δήλωσε στην εφημερίδα. «Δεν πρόκειται για ένα ριάλιτι που λέμε "αν χάσεις, σε στέλνουμε με βάρκα έξω από τη χώρα"» συμπλήρωσε.

Αντ' αυτού, σύμφωνα με μια πρώτη παρουσίαση που έγινε και εξασφάλισε η Daily Mail, κάθε επεισόδιο της προτεινόμενης εκπομπής θα περιλαμβάνει μια «Πρόκληση Κληρονομιάς», μια «Πρόκληση Αποκλεισμού», μια «Συνάντηση στο Δημαρχείο» και μια «Τελική Ψηφοφορία». Δώδεκα διαγωνιζόμενοι όλοι μετανάστες θα φτάσουν με ένα πλοίο στο Ellis Island και θα κάνουν το γύρο των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα τρένο που θα ονομάζεται «Ο Αμερικανός» - όνομα που έχει προταθεί και για το ριάλιτι.

Στη διάρκεια του ριάλιτι οι διαγωνιζόμενοι θα έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες δοκιμασίες όπως η εξόρυξη χρυσού στο Σαν Φρανσίσκο, η υλοτομία στο Ουισκόνσιν και η συναρμολόγηση του πλαισίου για ένα Ford Model T του 1914 στο Ντιτρόιτ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο τελευταίο επεισόδιο θα αναδειχθεί ένας «νικητής» που θα ορκιστεί ως Αμερικανός πολίτης στα σκαλιά του Καπιτωλίου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την παρουσίαση του ριάλιτι.

Όσον αφορά για το ποιος θα μπορούσε να παρουσιάζει αυτό το ριάλιτι μερικά ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι αυτό της Σοφία Βεργκάρα, του Ράιαν Ρέινολντς, της Μίλα Κούνις.

Πηγή: skai.gr

