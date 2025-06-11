Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Halk TV

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος του ιδιοκτήτη του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Halk TV.

Ο συγκεκριμένος σταθμός στηρίζει τον Ιμάμογλου και τον Οζέλ, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού δικτύου HALK TV, Τζεφέρ Μαχίρογλου, ανέφερε: «Αν όσα λέμε δεν συμβαδίζουν με όσα λένε οι άλλοι, και οι απόψεις μας δεν είναι ίδιες με τις δικές τους εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς παρουσιάζουμε ειδήσεις υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

» Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα τηλεθέασης μας είναι γνωστά. Αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις τους. To 80% των ανθρώπων που παρακολουθούν τηλεόραση βλέπουν το τηλεοπτικό δίκτυο HALK TV. Δεν το λέμε εμείς, αυτό δείχνουν τα νούμερα. Ενα τέτοιο τηλεοπτικό δίκτυο δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Αυτή είναι η δυναμική της χώρας. Εμείς δείχνουμε τα προβλήματα του λαού. Αρα κάνουμε σωστή δουλειά και μας παρακολουθεί τόσος κόσμος».

Milliyet: Τουρκική ασπίδα στην Ευρώπη

Διαβουλεύσεις Τουρκίας - ΕΕ για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας

Στόχος η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η συμβολή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ

Η εφημερίδα σημειώνει: «Η τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Zeki Levent Gümrükçü θα συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας στις Βρυξέλλες. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη συμβολή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

» Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων αναμένεται να αξιολογηθούν τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και αναμένεται να τονιστεί η αναγκαιότητα και η σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στις προσπάθειες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, θα τονιστεί η συμβολή του παρελθόντος και του παρόντος της Τουρκίας στην ευρωατλαντική ασφάλεια μέσω του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και μηχανισμών και θα ανταλλαγούν απόψεις για περιφερειακά ζητήματα».

Milliyet: Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν αναμένεται να θέσει το ζήτημα των F-35 και της άρσης των κυρώσεων CAATSA

