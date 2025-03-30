Δεν με νοιάζει καθόλου, απαντά ο Τραμπ στο ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές των αυτοκινήτων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσε να τον νοιάζει λιγότερο» αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες αυξήσουν τις τιμές μετά του δασμούς της τάξεως του 25% που ανακοίνωσε στα οχήματα ξένης κατασκευής.

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι επιβαρύνσεις του Τραμπ στις επιχειρήσεις που εισάγουν οχήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην προσωρινή διακοπή σημαντικής παραγωγής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, να αυξήσουν τις τιμές και να επιβαρύνουν τις σχέσεις με τους συμμάχους.

Ωστόσο, μιλώντας στο NBC News το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει οι ξένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων να αυξήσουν τις τιμές, καθώς αυτό σημαίνει ότι «ο κόσμος θα αγοράζει αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής». «Έχουμε πολλά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους εισαγωγικούς φόρους 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που εισέρχονται στις ΗΠΑ από το εξωτερικό, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ στις 2 Απριλίου.

Οι επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις που εισάγουν οχήματα αναμένονται στις 3 Απριλίου, ενώ οι φόροι στα ανταλλακτικά θα αρχίσουν τον Μάιο ή αργότερα.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο ήταν το μήνυμά του προς τους επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών απάντησε: «Το μήνυμα είναι συγχαρητήρια, αν κατασκευάσετε το αυτοκίνητό σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα βγάλετε πολλά χρήματα».

Συνέχισε λέγοντας: «Αν δεν το κάνετε, θα πρέπει μάλλον να έρθετε στις ΗΠΑ, διότι αν κατασκευάσετε το αυτοκίνητό σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει δασμός».

Ο εισαγωγικός φόρος 25% για τις αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμόστηκε για λίγο, αλλά στη συνέχεια διακόπηκε στις αρχές Μαρτίου, μετά από παρακλήσεις μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών της Βόρειας Αμερικής, όπως η Ford, η General Motors και η Stellantis.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι δεν σκοπεύει να καθυστερήσει περαιτέρω την επιβολή των δασμών στα αυτοκίνητα, λέγοντας ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης «μόνο αν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν κάτι μεγάλης αξίας. Επειδή οι χώρες έχουν πράγματα μεγάλης αξίας, διαφορετικά, δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση».

Όπως αναφέρει το BBC, τα σχόλια του Τραμπ έρχονται την ώρα που πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρουν πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα διστάσει να προβεί σε αντίποινα κατά των αμερικανικών δασμών, αν χρειαστεί.

Αρκετές μεγάλες οικονομίες έχουν επίσης υποσχεθεί να προβούν σε αντίποινα ως απάντηση στους δασμούς του Τραμπ.

Η Γερμανία δήλωσε ότι «δεν θα υποχωρήσει» και ότι η Ευρώπη πρέπει «να απαντήσει αποφασιστικά», ο πρόεδρος της Γαλλίας χαρακτήρισε την κίνηση «χάσιμο χρόνου» και «ασυνάρτητη». Αντίστοιχα, ο Καναδάς έκανε λόγο για «ευθεία επίθεση» και η Κίνα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι παραβιάζει τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.