Μια πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συρία σκότωσε ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ που συμμετείχε στον σχεδιασμό μιας από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά των αμερικανικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το NBC, ο Ali Mussa Daqduq είχε συλληφθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις μετά την επιδρομή του 2007 κατά την οποία μαχητές που παρίσταναν μία αμερικανική ομάδα ασφαλείας σκότωσαν πέντε Αμερικανούς στρατιώτες. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος από την ιρακινή κυβέρνηση.

Οι λεπτομέρειες της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής δεν έγιναν γνωστές. Δεν έχει γίνει σαφές πότε έγινε το χτύπημα, σε ποια περιοχή στη Συρία ή αν στόχευε συγκεκριμένα τον Daqduq, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Παράλληλα, η ισραηλινή πρεσβεία παρέπεμψε για ερωτήσεις στον στρατό της, ο οποίος δεν απάντησε.

Πώς έγινε η επίθεση στην αμερικανική ομάδα

Το περίπλοκο σχέδιο επιδρομής στο οποίο βοήθησε ο Daqduq πραγματοποιήθηκε σε μία στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Ιράκ στην Καρμπάλα στις 20 Ιανουαρίου 2007. Μια ομάδα ανδρών που υποδυόταν ομάδα Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι φορούσαν στρατιωτικές στολές των ΗΠΑ, έφεραν αμερικανικά όπλα και μερικοί μιλούσαν αγγλικά – έπεισε την ασφάλεια να τους αφήσει να περάσουν από πολλά σημεία ελέγχου, φτάνοντας σε ένα κτίριο όπου εργάζονταν αμερικανικά και ιρακινά στρατεύματα.

Η εγκατάσταση ήταν μέρος μιας σειράς συγκροτημάτων γνωστών ως Κοινοί Σταθμοί Ασφαλείας στο Ιράκ, όπου ζούσαν και εργάζονταν αμερικανικά στρατεύματα με την ιρακινή αστυνομία και στρατιώτες. Περισσότεροι από δύο δωδεκάδες στρατιώτες των ΗΠΑ βρίσκονταν στο Προσωρινό Κοινό Συντονιστικό Κέντρο, ή PJCC, όταν έφτασαν οι μαχητές, ενώ αρκετοί ήταν στην αίθουσα του στρατώνα όπου ζούσαν τα στρατεύματα.

Οι μαχητές περικύκλωσαν το κτίριο, χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες και εκρηκτικά για να παραβιάσουν την είσοδο. Ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε από χειροβομβίδα. Μόλις μπήκαν μέσα, οι μαχητές συνέλαβαν δύο Αμερικανούς στρατιώτες μέσα στο κτίριο και άλλους δύο έξω από το κτίριο, προτού φύγουν με ταχύτητα με SUV που περίμενε.

Αμερικανικά ελικόπτερα προσέγγισαν το όχημα, αναγκάζοντας τους ενόπλους να βγουν από τα οχήματά τους και να συνεχίσουν με τα πόδια. Πυροβόλησαν και σκότωσαν τους τέσσερις Αμερικανούς αιχμαλώτους κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της απόδρασης.

Στον απόηχο της επίθεσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάστηκαν ότι οι μαχητές είχαν άμεση υποστήριξη από το Ιράν, δεδομένου του επιπέδου συντονισμού, εκπαίδευσης και πληροφοριών που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Daqduq τον Μάρτιο του 2007 και αποκάλυψαν ότι η δύναμη Quds του Ιράν, μια επίλεκτη μονάδα της Φρουράς της Επανάστασης της χώρας, συμμετείχε στον σχεδιασμό της επιδρομής στην Καρμπάλα. Σε ανάκριση, ο Daqduq είπε ότι η επιχείρηση έγινε υπό την άμεση υποστήριξη και εκπαίδευση από τη δύναμη Quds.

Ο Daqduq κρατήθηκε από τον αμερικανικό στρατό στο Ιράκ για αρκετά χρόνια, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε στις ιρακινές αρχές τον Δεκέμβριο του 2011, όταν σταμάτησε η στρατιωτική αποστολή των ΗΠΑ. Ήταν ο τελευταίος κρατούμενος που παραδόθηκε πριν αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τη χώρα.

Οι Ιρακινοί διαβεβαίωσαν αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι θα δίωκαν τον Daqduq, αλλά μέσα σε μήνες αφέθηκε ελεύθερος, προκαλώντας οργή. Ο Daqduq σύντομα ηγήθηκε των μαχητών της Χεζμπολάχ για άλλη μια φορά, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

