Τουρκία: Διαφωνίες σεισμολόγων για την επομένη των 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

«Ρήγμα» μεταξύ των Τούρκων σεισμολόγων έχει προκαλέσει η συνέχεια της σεισμικής συμπεριφοράς της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και της Θάλασσας του Μαρμαρά, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,2 βαθμών της Τετάρτης, 23 Απριλίου.

Αρκετοί σεισμολόγοι, με κυριότερο τον ευρέως γνωστό Νατζί Γκιορούρ, εκφράζουν την άποψη ότι ο σεισμός αυτός είναι «προάγγελος» του μεγάλου σεισμού της τάξεως των 7,2 Ρίχτερ που αναμένεται στην ίδια περιοχή και θα εκλύσει δέκα φορές περισσότερη ενέργεια -ίσως και περισσότερο σε λογαριθμική κλίμακα αν είναι ισχυρότερος ο σεισμός- σε σχέση με την τελευταία ισχυρή δόνηση.

Σημειώνεται ότι οι σεισμολόγοι χωρίζουν τον βόρειο κλάδο του τμήματος του ρήγματος της βόρεια Ανατολίας που διέρχεται από τη Θάλασσα του Μαρμαρά σε τρία κομμάτια. Το ανατολικό τμήμα είναι εκείνο που έδωσε τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών στον Κόλπο της Νικομήδειας το 1999, το δυτικό τμήμα που φθάνει μέχρι τον Κόλπο του Ξηρού στην Ανατολική Θράκη και βγαίνει στο Βόρειο Αιγαίο, είχε δώσει έναν ανάλογου μεγέθους σεισμό το 1912, ενώ το κεντρικό τμήμα είναι αυτό που βρισκόταν σε ύπνωση και έδωσε τον σεισμό της 23ης Απριλίου.

Κρούουν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου, ότι η συνέχεια του ρήγματος προς τα ανατολικά και μέχρι το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό του 1999 δεν έχει «σπάσει» ακόμη και ότι ο σεισμός της 23ης Απριλίου δημιουργεί τάσεις που όταν φτάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο θα δώσουν νέο σεισμό.

Σύμφωνα με τους σεισμολόγους που εξακολουθούν να αναμένουν τον μεγάλο σεισμό άνω των 7 βαθμών, η ανατολική συνέχεια του ρήγματος που έδωσε των τελευταίο σεισμό και διέρχεται από τον θαλάσσιο χώρα στα νότια του κέντρου της Κωνσταντινούπολης δεν «έσπασε» ακόμη, εξακολουθεί να συσσωρεύει ενέργεια και ο σεισμός της 23ης Απριλίου ασκεί τάσεις, και άρα ο μεγάλος σεισμός έρχεται χρονικά πιο κοντά σε αυτό το σημείο.

O σεισμός της 23ης Απριλίου ασκεί τάσεις, και άρα ο μεγάλος σεισμός έρχεται χρονικά πιο κοντά

Ο καθηγητής σεισμολoγίας Νατζί Γκιορούρ, λέει ότι «αυτός δεν είναι ο μεγάλος σεισμός που αναμένουμε. Η ένταση που συγκεντρώνεται στο ρήγμα αποκλιμακώνεται. Ο πραγματικός σεισμός θα είναι πιο μεγάλος και θα ξεπεράσει τα 7 Ρίχτερ». Σε ανάρτησή του έγραψε: «ο σεισμός της Κωνσταντινούπολης (σεισμός του Μαρμαρά) θα γίνει. Οι τελευταίοι σεισμοί της 23ης Απριλίου έφεραν τον σεισμό της Κωνσταντινούπολης ακόμη πιο κοντά».

Ο καθηγητής γεωφυσικής του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης (ITU), Οκάν Τουισούζ, δηλώνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται η αναμονή για έναν μεγάλο σεισμό στη Θάλασσα του Μαρμαρά. «Από τις 17 Αυγούστου, Στο ήδη ολισθαίνον έδαφος της περιοχής αυτής από τις 17 Αυγούστου (σ.σ. τον μεγάλο σεισμό του 1999), έγινε μία μεταφορά τάσεων κατά 15% και έφερε τον αναμενόμενο σεισμό πιο κοντά».

Οι περισσότεροι σεισμολόγοι συμφωνούν επίσης στο γεγονός ότι υπάρχει μία κλιμακωτή εξέλιξη που λαμβάνει χώρα σε βάθος χρόνου και ότι τα χθεσινά 6,2 Ρίχτερ είναι συνέχεια των 5,8 Ρίχτερ που έδωσε το ρήγμα το 2019.

Από την άλλη, άλλοι σεισμολόγοι εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, και υποστηρίζουν ότι τα 6,2 Ρίχτερ είναι ένας ισχυρός σεισμός που εκτονώνει προσώρας τη συσσωρευμένη ενέργεια σε ένα ρήγμα που είχε να δώσει μεγάλο σεισμό πάνω από 250 χρόνια.

Ο καθηγητής Σενέρ Ουσουμέζσοϊ είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς είχε προβλέψει τον σεισμό του 1999 και πριν από λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει ότι περιμένει έναν σεισμό της κλίμακας των 6-6,5 βαθμών, στην περιοχή που σημειώθηκε τελικά η δόνηση των 6,2 στα ανοικτά της Σηλυβρίας. «Χθες τελείωσαν οι σεισμοί στον Μαρμαρά. Να είστε ήσυχοι», είπε την επομένη του μεγάλου σεισμού. Τόνισε ότι «ο αναμενόμενος σεισμός στον Μαρμαρά έγινε, και δεν θα υπάρξει πλέον μεγάλος σεισμός», ενώ αντέδρασε σκληρά έναντι των συναδέλφων του που ισχυρίζονται ότι ένας μεγάλος σεισμός της Κωνσταντινούπολης είναι «καθ' οδόν». «Από τώρα και στο εξής, οι σεισμοί "σωπαίνουν". Γνωρίζω τη Θάλασσα του Μαρμαρά σαν την παλάμη του χεριού μου» επέμεινε.

Και ο καθηγητής Οσμάν Μπεκτάς λέει ότι «δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Μπορεί να υπάρχουν μετασεισμοί αλλά δεν περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό. Επειδή το ρήγμα εδώ, μέχρι τόση ενέργεια μπορούσε να συσσωρεύσει».

Ο έγκριτος καθηγητής γεωφυσικής Οβγκιούν Αχμέτ Ερτζάν εκφράζει μία άποψη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ακολουθεί μία μέση οδό. Ανέφερε ότι «απελευθερώθηκε ενέργεια όση και η βόμβα της Χιροσίμας. Είχα πει ότι πριν τον κύριο σεισμό των 7,2 Ρίχτερ θα γίνουν σεισμοί 6 Ρίχτερ. Αυτός είναι ένας από αυτούς». Τοποθετεί, ωστόσο, χρονικά τον πολύ ισχυρό σεισμό σε 20 και πλέον χρόνια από σήμερα. «Αυτός δεν ήταν ο μεγάλος σεισμός της Κωνσταντινούπολης που περιμέναμε. Έχουμε ακόμα χρόνο για αυτόν. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί πριν από το 2045 και το 2065», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.