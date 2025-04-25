Το FBI συνέλαβε ένα δικαστή για «παρεμπόδιση» επιχείρησης σύλληψης ενός μετανάστη, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, σε μια κλιμάκωση στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τραμπ με τη δικαστική εξουσία, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Πιστεύουμε ότι ο δικαστής Ντουγκάν σκοπίμως απέσπασε την προσοχή των πρακτόρων (του FBI) από το άτομο που επρόκειτο να συλληφθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου της (...) επιτρέποντας στο άτομο, έναν παράτυπο μετανάστη, να αποφύγει τη σύλληψη», στη βόρεια πολιτεία Ουισκόνσιν δήλωσε ο Κας Πατέλ με ανάρτηση στο X, πριν η ανάρτησή του διαγραφεί από την πλατφόρμα.

