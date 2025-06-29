Τουρκία: Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στο Pride της Κωνσταντινούπολης

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 30 ανθρώπους στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σήμερα, καθώς προσπαθούσαν να πάρουν μέρος στην Παρέλαση Υπερηφάνειας, την οποία οι αρχές απαγόρευσαν στο πλαίσιο της καταστολής εδώ και χρόνια των εκδηλώσεων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είπε ένας πολιτικός της αντιπολίτευσης.

Σε βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διακρίνονται αστυνομικοί να συγκρούονται με μια ομάδα ακτιβιστών που κρατούν πολύχρωμες σημαίες, στο κέντρο της πόλης προτού τους συγκεντρώσουν σε ένα σημείο και τους οδηγήσουν σε αστυνομικά βαν.

Ο Κεζμπάν Κονουκτσού, ένας βουλευτής από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM που παρέστη στην πορεία, είπε στο Reuters, πως τουλάχιστον 30 άνθρωποι προσήχθησαν.

Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Νωρίτερα, το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης έκρινε την πορεία παράνομη και ανέφερε πως οργανώσεις που προωθούν την εκδήλωση αυτή λειτουργούν επίσης παράνομα.

Οι αρχές έχουν απαγορεύσει τις Πορείες Υπερηφάνειας στην Κωνσταντινούπολη από το 2015, επικαλούμενες ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια.

Παρά τις απαγορεύσεις, μικρές ομάδες ακτιβιστών συνεχίζουν να γιορτάζουν την Εβδομάδα Υπερηφάνειας κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

