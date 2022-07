Νέα άρνηση της Τουρκίας για επιθεώρηση πλοίου της, στο πλαίσιο της επιχείρησης IRINI της ΕΕ για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Ειδικότερα, η Τουρκία αρνήθηκε τον έλεγχο στο φορτηγό πλοίο Parpali γεγονός που κατήγγειλε η επιχείρησης IRINI.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για την άρνηση της Τουρκίας στο αίτημα της EUNAVFOR MED IRINI για επιθεώρηση σε ένα ακόμη πλοίο, το φορτηγό πλοίο Parpali, σε συμμόρφωση της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις», αναφέρεται σε Tweet της EUNAVFOR MED IRINI.



We regret Turkey🇹🇷’s denial of EUNAVFOR MED #IRINI🇪🇺’s request to inspect another ship, MV Parpali, in accordance with #UNSCR 2292 on the arms embargo on #Libya🇱🇾. All UN members are called by #UNSC to cooperate with inspections. @eu_eeas@ExtSpoxEU@NabilaEUspox