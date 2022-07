Ιταλία: Στους 20 οι αγνοούμενοι από την αποκόλληση από την κατάρρευση παγετώνα

Aνάμεσα στο συνολικό αριθμό των έξι νεκρών που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής υπάρχει κι ένα παιδί μόλις 9 ετών

Σε 20 ανέρχονται οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, εξαιτίας της χθεσινής αποκόλλησης μεγάλου στρώματος πάγου στις Δολομιτικές 'Αλπεις. Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 9 τραυματίσθηκαν. Δυο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ τη ζωή του έχασε και ένα παιδί 9 μόλις ετών.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να βρεθούν επιζώντες και υπάρχει φόβος ότι στο τέλος ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι και ο επικεφαλής της Ιταλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Φαμπρίτσιο Κούρτσιο την ώρα αυτή μεταβαίνουν στην τοποθεσία Κανατζέι, όπου έχει στηθεί το κέντρο συντονισμού για την παροχή βοήθειας.

Ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας Παροχής΄Αμεσης Βοήθειας στην περιοχή των 'Αλπεων.

Βάλτερ Καϊνέλλι τόνισε τέλος ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας, όπως και οι συνεργάτες του, κινούνται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, διότι παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος αποκόλλησης νέων στρωμάτων πάγου και κατολισθήσεων.

Due to extreme heat - temperature higher 10° than "normal" an enormous serac broke and hit about 15 people on Marmolada glacier (Dolomites) , 6 killed and 10 wounded,still counting. #globalwarming pic.twitter.com/2EQi94R9p6 — Emaan Danish Khan (@EmaanzT) July 3, 2022

Glacier collapses in Italy Marmolada



The ice lock of the cap collapses & the route used by mountaineers hit by the avalanche.

6 dead, 8 wounded, one is seriously injured & 10 are missing.#Italy #Marmolada #Update #Breaking pic.twitter.com/etUUOQ1Ams — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) July 3, 2022

Πηγή: skai.gr

