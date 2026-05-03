Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν κεντρική σημασία για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων. Υποβάθμισε επίσης την ένταση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία.

«Δεν εγκαταλείπω τις προσπάθειές μου για τη διατλαντική σχέση. Ούτε εγκαταλείπω τη συνεργασία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε ο Μερτς

«Παραμένω πεπεισμένος ότι οι Αμερικανοί είναι ο πιο σημαντικός εταίρος μας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία», δήλωσε ο Μερτς στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί αργότερα την Κυριακή.

Ερωτηθείς εάν τα σχέδια των ΗΠΑ να μειώσουν την παρουσία των στρατευμάτων τους στη Γερμανία είχαν κάποια σχέση με τη διαμάχη τους για τη στρατηγική του Τραμπ στο Ιράν, ο Μερτς απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία σύνδεση».

Σε ό,τι αφορά και τα σενάρια απόσυρσης πυραύλων Tomahawk από τη Γερμανία, σχολίασε ότι «οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν αρκετούς».

«Προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν σχεδόν καμία δυνατότητα να παρέχουν οπλικά συστήματα αυτού του είδους» είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

