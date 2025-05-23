'Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που το υποβρύχιο "Titan" της Oceangate εκρήγνυται αποκαλύφθηκε σε βίντεο.

Η έκρηξη στο "Titan" σημειώθηκε περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της καθόδου του με προορισμό το ναυάγιο του θρυλικούΤιτανικού, τον Ιούνιο του 2023. Οι επιβάτες είχαν πληρώσει την Oceangate για να δουν το πλοίο, το οποίο βρίσκεται 3.800 μέτρα κάτω από το νερό.

Το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που έχει στη διάθεσή του το BBC προκύπτει από την έρευνα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG) το οποίο διατίθεται για ένα σχετικό ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται με τίτλο Implosion: The Titanic Sub Disaster.

Στο βίντεο φαίνεται η Γουέντι Ρας, η σύζυγο του Στόκτον Ρας, CEO της "Titan" ο οποίος επέβαινε στο υποβρύχιο να ακούει τον ήχο της έκρηξης ενώ παρακολουθεί από το πλοίο υποστήριξης του υποβρυχίου. Αμέσως ρωτάει: «Τι ήταν αυτός ο κρότος;»

Το πλοίο υποστήριξης του "Titan" βρισκόταν μαζί με το υποβρύχιο ενώ αυτό έκανε καταδύσεις στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το βίντεο δείχνει την Ρας, η οποία ήταν διευθύντρια του Oceangate μαζί με τον σύζυγό της, να κάθεται μπροστά σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιούσαν για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων από το "Titan".

Όταν το υποβρύχιο έφτασε σε βάθος περίπου 3.300 μέτρων, ακούγεται ένας θόρυβος που μοιάζει με το κλείσιμο μιας πόρτας. Η Ρας φαίνεται να σταματάει να μιλάει, στη συνέχεια να κοιτάζει ψηλά και ρωτάει τα άλλα μέλη του πληρώματος του Oceangate τι ήταν ο θόρυβος.

Μέσα σε λίγα λεπτά λαμβάνει ένα μήνυμα κειμένου από το υποβρύχιο που της λέει ότι είχε χάσει δύο βαρίδια, κάτι που φαίνεται να την οδήγησε στο να πιστεύει λανθασμένα ότι η κατάδυση προχωρούσε όπως αναμενόταν.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο θόρυβος ήταν στην πραγματικότητα η έκρηξη του "Titan". Ωστόσο, το μήνυμα κειμένου, το οποίο πρέπει να στάλθηκε λίγο πριν τη βλάβη του υποβρυχίου, χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να φτάσει στο πλοίο υποστήριξης από τον ήχο της έκρηξης.

Εκτός από τον Στόκτον Ρας στο υποβρύχιο επέβαιναν ο Βρετανός εξερευνητής Χάμις Χάρντινγκ, ο βετεράνος Γάλλος δύτης Πολ Ανρί Ναρζεόλε, ο Βρετανο-Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγουντ και ο 19χρονος γιος του Σουλεμάν. Και οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο πέθαναν ακαριαία.

Όπως ανακαλύπτει το ντοκιμαντέρ, οι ίνες άνθρακα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του υποβρυχίου άρχισαν να διαλύονται ένα χρόνο πριν από τη μοιραία κατάδυση.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ πιστεύει ότι τα στρώματα από ανθρακονήματα του κύτους άρχισαν να διασπώνται κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης του "Titan", η οποία έλαβε χώρα ένα χρόνο πριν από την καταστροφή - στην 80ή κατάδυση που είχε πραγματοποιήσει ο "Titan".

Οι επιβάτες του πλοίου ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο καθώς το υποβρύχιο επέστρεφε στην επιφάνεια. Τότε ο Ρας τους είπε ότι αυτός ο θόρυβος οφειλόταν στην μετατόπιση του υποβρυχίου στο πλαίσιό του. Αλλά η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ λέει ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από αισθητήρες που ήταν τοποθετημένοι στο "Titan" δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αποκόλληση στρωμάτων.

«Η αποκόλληση στρωμάτων στην 80η κατάδυση αν η αρχή του τέλους», δήλωσε η Υποπλοίαρχος Κέιτι Γουίλιαμς από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

«Και όλοι όσοι επιβιβάστηκαν στο "Titan" μετά την 80η κατάδυση διακινδύνευαν τη ζωή τους.»

Το "Titan" πραγματοποίησε τρεις ακόμη καταδύσεις το καλοκαίρι του 2022, δύο στον Τιτανικό και μία σε έναν κοντινό ύφαλο, προτού διαλυθεί τον Ιούνιο του 2023.

Μετά την εξαφάνιση του υποβρυχίου, τα παραμορφωμένα συντρίμμια του ανακαλύφθηκαν διάσπαρτα στον πυθμένα του Ατλαντικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.