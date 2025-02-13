Μόναχο: Ο 24χρονος Αφγανός δράστης είχε φτάσει στην Ιταλία το 2016

Σύμφωνα με πηγές του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, ο 24χρονος Αφγανός δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα στο Μόναχο είχε φτάσει στην Ευρώπη το 2016.

Πιο συγκεκριμένα, είχε αποβιβαστεί στην Καλαβρία και στην περιφέρεια αυτή της Κάτω Ιταλίας είχε ταυτοποιηθεί και είχε δηλώσει ότι ήταν δεκαπέντε ετών.

Στη συνέχεια καταγράφηκε η παρουσία του στην πόλη Μπερέσια, κοντά στο Μιλάνο. Το 2017, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο δράστης βρισκόταν ήδη στη Γερμανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε νωρίτερα την Πέμπτη σε συγκεντρωμένο πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο του Μονάχου είναι ο Φαρχάντ Ν., γεννημένος το 2001 στην Καμπούλ. Ο δράστης σκότωσε μία γυναίκα και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλα 28 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

