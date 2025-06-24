Αραγτσί: Ευχαριστώ τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν που «συνέχισαν μέχρι την τελευταία στιγμή»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ «συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή», υπονοώντας ότι οι εχθροπραξίες έχουν τελειώσει.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεών μας για την τιμωρία του Ισραήλ για την επιθετικότητά του συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, στις 4 π.μ.», δήλωσε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X.

«Μαζί με όλους τους Ιρανούς, ευχαριστώ τις γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας που παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν την αγαπημένη μας χώρα μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός τους και που απάντησαν σε οποιαδήποτε επίθεση του εχθρού μέχρι την τελευταία στιγμή», κατέληξε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

The military operations of our powerful Armed Forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute, at 4am.



Together with all Iranians, I thank our brave Armed Forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

Νωρίτερα, ο Αραγτσί είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα σταματούσε τη στρατιωτική του αντίδραση εάν το Ισραήλ σταματούσε τις επιθέσεις του στο Ιράν έως τις 4 π.μ. τοπική ώρα στην Τεχεράνη, η οποία είναι 30 λεπτά μπροστά από το Ισραήλ. Η τελευταία ανάρτηση του Αραγτσί έγινε λίγο μετά τις 4 π.μ. στο Ισραήλ.

Η Τεχεράνη «δεν έχει καμία πρόθεση να συνεχίσει την αντίδρασή της» εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του

Ο Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν υπάρχει προς το παρόν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταματήσει τη στρατιωτική του αντίδραση εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ιράν έως τις 4 π.μ. τοπική ώρα εκεί.

«Όπως το Ιράν έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές: το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο στο Ιράν, όχι το αντίστροφο», δήλωσε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ συμφωνία για οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός ή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.»

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι εάν το Ισραήλ σταματήσει την «παράνομη επιθετικότητά» του εναντίον του Ιράν «το αργότερο έως τις 4 π.μ. ώρα Τεχεράνης, δεν έχουμε καμία πρόθεση να συνεχίσουμε την αντίδρασή μας στη συνέχεια».

«Η τελική απόφαση για την παύση των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων θα ληφθεί αργότερα», είπε.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

Πηγή: skai.gr

