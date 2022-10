Φιλιππίνες: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την καταιγίδα Νάλγκε - Τουλάχιστον 45 νεκροί

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες από την τροπική καταιγίδα που πλήττει τη χώρα.

Coast Guard rescue operations amid catastrophic Flash floods in Philippines. Tropical storm Nalgae has claimed 31 lives so far VC: @CoastGuardPH #Philippine #Nalgae #Floods #Typhoon #Storm #PaengPH #StormNalgae #Flooding #Viral #Weather #Climate #Sigma #Capiz #TyphoonPaeng pic.twitter.com/ajgMA6P2mG

Το γραφείο πολιτικής άμυνας είχε αναφέρει νωρίτερα για 72 νεκρούς, 14 αγνοούμενους και 33 τραυματίες, αλλά αξιωματούχοι της πολιτικής άμυνας αναγνώρισαν ότι οι ομάδες διάσωσης που στάλθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας την Παρασκευή είχαν κάνει λάθος στην αναφορά τους, με αποτέλεσμα ορισμένοι θάνατοι να καταμετρηθούν δύο φορές.

DISASTER RESPONSE OPERATION | Troops of the 37th Infantry Battalion rescue residents of Sitio Tipudos, Barangay Salaman, Lebak, Sultan Kudarat affected by a flash flood brought by Tropical Cyclone Paeng in parts of Mindanao and Visayas on Friday, October 28. #AFPyoucanTRUST pic.twitter.com/yO6sTSNAda