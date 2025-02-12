Ο ΟΗΕ καταδικάζει τον θάνατο υπαλλήλου του ΠΕΠ υπό κράτηση των Χούθι στην Υεμένη

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε σθεναρά» χθες Τρίτη τον θάνατο εργαζομένου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) που είχε συλληφθεί «αυθαίρετα» και κρατείτο από τους Χούθι στη βόρεια Υεμένη, καταγγέλλοντας την «τραγωδία» και απαιτώντας να διενεργηθεί «διαφανής» έρευνα.

Επρόκειτο για έναν από τους «επτά ντόπιους (σ.σ. Υεμενίτες) υπαλλήλους που συνελήφθησαν αυθαίρετα (και κρατούνται) από την 23η Ιανουαρίου», ανέφερε το ΠΕΠ σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας πως ο «αφοσιωμένος» άνδρας εργαζόταν ως συμβασιούχος για τον ΟΗΕ από το 2017 κι αφήνει πίσω τη σύζυγο και τα δυο παιδιά τους.

«Οι περιστάσεις αυτής της (...) τραγωδίας δεν είναι σαφείς και τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν επειγόντως εξηγήσεις από τις de facto αρχές των Χούθι», τόνισε από την πλευρά του σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ο κ. Γκουτέρες, «καταδικάζοντας σθεναρά» τον θάνατο αυτόν.

«Καλώ να διενεργηθεί άμεση, διαφανής και διεξοδική έρευνα κι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε, απευθύνοντας για ακόμη μια φορά έκκληση να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι «δεκάδες» εργαζόμενοι μη κυβερνητικών οργανώσεων, του ΟΗΕ και διπλωματικών αποστολών που κρατούνται «αυθαίρετα» από τους Χούθι, σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια.

Προχθές Δευτέρα, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων του στην επαρχία Σαάντα, οχυρό των Χούθι, εξαιτίας των κινδύνων που διατρέχει το προσωπικό του, έπειτα από νέες συλλήψεις στα τέλη του Ιανουαρίου.

Ο διεθνής οργανισμός διευκρίνισε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πως περίπου 350.000 άνθρωποι ωφελήθηκαν την περασμένη χρονιά από τις υπηρεσίες του στην επαρχία αυτή, έλαβαν κυρίως ανθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα, υπηρεσίες υγείας, ασφαλή καταφύγια...).

Δέκα και πλέον χρόνια πολέμου έχουν βυθίσει την Υεμένη, ήδη προπολεμικά το φτωχότερο κράτος της Αραβικής χερσονήσου, σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην υφήλιο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στα τέλη του περασμένου μήνα ο διεθνής οργανισμός ανακοίνωσε πως υπάλληλοί του στην Υεμένη συνελήφθησαν από τους Χούθι, προστέθηκαν σε δεκάδες άλλους εργαζόμενους του ΟΗΕ και ΜΚΟ που τέθηκαν υπό κράτηση τον Ιούνιο.

Το καλοκαίρι οι Χούθι απέδωσαν τις συλλήψεις στον εντοπισμό «κυκλώματος κατασκοπείας» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που δρούσε με προκάλυψη ανθρωπιστικούς οργανισμούς ή οργανώσεις. Ο ΟΗΕ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

