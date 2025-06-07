Τουλάχιστον 36 νεκροί στη Γάζα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα δήλωσε πως τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες -- έξι από αυτούς κοντά σε ένα κέντρο διανομής βοήθειας οργάνωσης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, με τον στρατό του Ισραήλ να κάνει λόγο για προειδοποιητικά πυρά στην κατεύθυνση "υπόπτων".

Σήμερα την αυγή, "έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, κοντά στον κυκλικό κόμβο Αλάμ", όπου κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να εξασφαλίσουν ανθρωπιστική βοήθεια του αμερικανικού κέντρου που βρίσκεται περίπου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, στο κυβερνείο της Ράφα (νότια), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Κάτοικος της Γάζας που ήταν μάρτυρας της σκηνής, ο Σαμίρ Αμπού Χαντίντ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κυκλικό κόμβο, και "τη στιγμή που ορισμένοι προσπαθούσαν να προχωρήσουν προς το κέντρο (διανομής) βοήθειας, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής άνοιξαν πυρ από τεθωρακισμένα οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά στο κέντρο, πυροβολώντας στον αέρα, στη συνέχεια εναντίον των αμάχων".

Ο ισραηλινός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι στρατιώτες στην περιοχή Τελ αλ Σουλτάν κάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας "υπόπτους να απομακρυνθούν, αλλά καθώς αυτοί συνέχισαν να προωθούνται, θέτοντας τα στρατεύματα σε κίνδυνο, οι στρατιώτες απάντησαν με προειδοποιητικά πυρά", προσθέτοντας πως είναι "ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για θύματα".

Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης καθώς οι μάχες επεκτείνονται, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο οι απολογισμοί και οι περιστάσεις των θανάτων για τους οποίους κάνει λόγο η Πολιτική Προστασία.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας ανέφερε και άλλους βομβαρδισμούς σε όλο τον θύλακα από το πρωί, με συνολικό απολογισμό τουλάχιστον 36 θανάτους από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε για τον κίνδυνο "κατάρρευσης του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας", όπου "ήδη κανένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί στο βόρειο τμήμα" του θύλακα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, που επικαλείται υγειονομικούς στη Γάζα, τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε όλο τον θύλακα σήμερα.

Τουλάχιστον 15 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σήμερα από αεροπορικά πλήγματα στον τομέα Σάμπρα της Πόλης της Γάζας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικές αρχές υγείας που επικαλείται το πρακτορείο.

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπεσε στην περιοχή. Ο στόχος φαίνεται πως ήταν ένα πολυώροφο κτήριο κατοικιών, όμως από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετές άλλες κατοικίες σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ΜΜΕ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο. Στη συνέχεια προειδοποίησε τους κατοίκους να εκκενώσουν τον τομέα Τζαμπάλια, λέγοντας ότι επρόκειτο να χτυπήσει εκεί μετά την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη γύρω περιοχή.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νοσοκομεία της Γάζας έχουν καύσιμα που φθάνουν μόνο για άλλες τρεις ημέρες και πως το Ισραήλ αρνείται την πρόσβαση διεθνών υπηρεσιών αρωγής σε περιοχές όπου βρίσκονται καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης καυσίμων για νοσοκομεία.

Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση από τον ισραηλινό στρατό ή την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδια για τον συντονισμό ανθρωπιστικών θεμάτων με τους Παλαιστινίους, σημείωνε το Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

