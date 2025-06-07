Σε άνοδο οι μετοχές των… κατασκόπων

Τα σενάρια για υβριδικό πόλεμο, οι δολιοφθορές, η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων και Ρώσων φυγάδων, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης θυμίζουν πλέον την εποχή που ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν στα φόρτε του.Αν ανήκατε στην κατηγορία των φανατικών αναγνωστών κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων που απογοητεύτηκαν όταν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οδήγησε σε ύφεση την σχετική εκδοτική δραστηριότητα, τώρα μπορείτε να αισθάνεστε ενθουσιασμένοι. Οι μετοχές των κατασκόπων είναι σε ραγδαία άνοδο και οι καλύτερες ιστορίες παραπλάνησης και προδοσίας είναι αυτές... που έρχονται. Πολλές από αυτές θα είναι βασισμένες σε αληθινά γεγονότα, όπως μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, εαν εμπιστευτούμε την καθημερινή ειδησεογραφία.

Μπορεί να μην έχουν αναδειχθεί στο προσκήνιο νέοι «θρύλοι» της κατασκοπείας, όπως ο διαβόητος Μάρκους Βολφ, ο άλλοτε επικεφαλής του Τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Κρατικής Ασφαλείας της γνωστής Στάζι ή ο Κιμ Φίλμπυ χαρακτηρισμένος ως ο μεγαλύτερος κατάσκοπος του 20ου αιώνα, αφού από στέλεχος της βρετανικής ΜΙ6 της Υπηρεσίας (Εξωτερικών) Πληροφοριών αποδείχτηκε πράκτορας των Ρώσων και αυτομόλησε το 1963 στη Μόσχα, όπου και πέθανε φέροντας τον τίτλο του «επίτιμου» της KGB. Αλλά υπάρχουν αμέτρητοι, αφανείς ακόμη υποψήφιοι διάδοχοί τους.

Τι φοβούνται οι Γερμανοί

Σε έναν κόσμο γεμάτο σύγχρονες αντιπαραθέσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από το παραδοσιακό πλαίσιο του διπολισμού, η κατασκοπεία δεν είναι πια υπόθεση μόνο των άλλοτε δύο μεγάλων στρατοπέδων. Βεβαίως ο πόλεμος της Ουκρανίας και η ανοιχτή σύγκρουση Δύσης και Μόσχας φέρνει στην πρώτη γραμμή τις απειλές των συνεχιστών της παράδοσης της KGB, αν και οι Ουκρανοί σαμποτέρ έδειξαν τις τελευταίες ημέρες ότι δεν υστερούν σε ικανότητες και ευρηματικότητα.

Αυτές τις ημέρες ένας πρώην υπάλληλος των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Γκέρχαρντ Κόνραντ μιλούσε στην DW για την υπόγεια δράση Ρώσων κατασκόπων, είτε με φυσική παρουσία, είτε στο διαδίκτυο και ζητούσε την σημαντική ενίσχυση των πρώην εργοδοτών του.

Από τη μια πλευρά υπάρχουν, όπως λέει, διάφορες επιχειρήσεις που «έχουν στόχο να προκαλέσουν ανασφάλεια στην κοινή γνώμη, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κρατική εξουσία». Δεν απουσιάζουν φυσικά και οι κλασικές μέθοδοι κατασκοπείας και συγκέντρωσης πληροφοριών για δραστηριότητες πολιτικών προσώπων, επιχειρηματιών, σημαντικών υποδομών και φυσικά της Μπούντεσβερ, όπως και η παρακολούθηση των αποστολών βοηθείας προς την Ουκρανία. «Απώτερος στόχος είναι συχνά να παρενοχληθούν ή να αποτραπούν πλήρως τέτοιες δραστηριότητες».

Ο Κόνραντ απαντά καταφατικά στο ερώτημα αν βρισκόμαστε ήδη σε έναν υβριδικό πόλεμο με πρωταγωνίστριες τις μυστικές υπηρεσίες. «Δεν πρόκειται ακόμα για μια ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση, αλλά για μια συγκαλυμμένη» καταλήγει χαρακτηριστικά.

Άλλωστε υπόβαθρο κατασκοπείας υποθέτει κανείς ότι έχουν και οι πολλαπλές αναφορές/ εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στρατιωτικών στη Γερμανία, που επιμένουν για το ενδεχόμενο αυτός ο υβριδικός πόλεμος Μόσχας-Δύσης να καταστεί πιο θερμός μέσα στην επόμενη πενταετία, με ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, πιθανότατα κάποια της Βαλτικής. Τέτοιες πληροφορίες μόνο από υπηρεσίες αντικατασκοπείας μπορεί να προέρχονται, αν είναι βάσιμες και όχι απλώς υποθέσεις εργασίας στρατιωτικών αναλυτών.

Οι Βρετανοί βλέπουν ήδη πόλεμο

Την Παρασκευή σε μια εντυπωσιακή συνέντευξή της στο βρετανικό Guardian η Φιόνα Χιλ, σύμβουλος της κυβέρνησης του Λονδίνου για ζητήματα άμυνας εκτίμησε ότι η Ρωσία έχει ήδη κηρύξει τον πόλεμο στο «μεγάλο νησί» και μάλιστα σε μια περίοδο, που οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πάψει πια να αποτελούν έναν φερέγγυο σύμμαχο. Η Χιλ, που στο παρελθόν είχε διατελέσει και σύμβουλος του Τραμπ, έχει επιφορτιστεί να συντάξει μια έκθεση σχετικά με τις ανάγκες της «στρατηγικής άμυνας της χώρας», στην οποία μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένο στη ρωσική απειλή.

«Η Ρωσία έχει σκληρύνει ως αντίπαλος με τρόπους που πιθανώς δεν είχαμε προβλέψει πλήρως», ισχυρίζεται σε συνέντευξή της η Χιλ, θεωρώντας ότι ο Πούτιν είδε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως σημείο εκκίνησης για να γίνει η Μόσχα «κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη σε όλη την Ευρώπη».

Στο πλαίσιο αυτής της μακροπρόθεσμης προσπάθειας, η Ρωσία ήδη «απειλούσε το Ηνωμένο Βασίλειο με διάφορους τρόπους», υπενθύμισε, αναφέροντας «τις δηλητηριάσεις, τις δολοφονίες, τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, κάθε είδους κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις επιρροής της κοινής γνώμης. Οι αισθητήρες που βλέπουμε ότι τοποθετούν γύρω από κρίσιμους αγωγούς, οι προσπάθειες για την καταστροφή υποθαλάσσιων καλωδίων είναι άλλα δείγματα».

H χαμένη ομπρέλα των ΗΠΑ

«Λέμε ότι ο Πούτιν έχει κηρύξει τον πόλεμο στη Δύση», είναι η κατηγορηματική ετυμηγορία της Χιλ στη συνέντευξή της. Όταν ειπώθηκε αυτό για πρώτη φορά, άλλοι ειδικοί διαφώνησαν, αλλά τα γεγονότα που ακολούθησαν είχαν δείξει ότι «προφανώς το είχε κάνει και δεν του δώσαμε σημασία». Ο Ρώσος ηγέτης, κατά τη γνώμη της, βλέπει τη μάχη στην Ουκρανία ως «μέρος ενός πολέμου δι' αντιπροσώπων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έπεισε την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν να συμμετάσχουν». Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι οι κατάσκοποι και δολιοφθορείς μπορεί να προέρχονται και από άλλες «αντίπαλες» χώρες.

Ειδικά ο ρόλος της Κίνας, κυρίως στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου δείχνει να μεγαλώνει διαρκώς, όπως επιβεβαιώνουν και οι τελευταίες έρευνες στις Βρυξέλλες για τις πρακτικές της εταιρείας Huawei. Σε έναν Κινέζο θεωρητικό της στρατηγικής, τον Σουν Τζου, «χρωστάμε» άλλωστε το απόφθεγμα «όλος ο πόλεμος βασίζεται στην παραπλάνηση».

Η νέα αυτή συγκυρία υποχρεώνει τη Μεγάλη Βρετανία σε αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικά τώρα που δεν μπορεί να βασίζεται στην «στρατιωτική ομπρέλα των ΗΠΑ», όπως συνέβαινε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Προτείνει ωστόσο στην κυβέρνηση Στάρμερ να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση με τον «υπ' αριθμόν 1 σύμμαχο» χωρίς υπερβολικές αντιδράσεις, επειδή «δεν θέλουμε να έχουμε ρήξη».

Κάποιοι πάντως μπορεί να μεταφέρθηκαν νοερά σε τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών, όπου οι μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Βρετανίας συνεργάζονται μεν, διακατέχονται όμως από ένα μερίδιο καχυποψίας, κρατώντας για τον εαυτό τους μυστικά που δεν θεωρούν απαραίτητο να μοιραστούν.

