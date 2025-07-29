Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 80.000 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν την κινεζική πρωτεύουσα, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

🚨 Once again, relentless rain has slammed parts of China. This time in Wuqi County, Yan’an, Shaanxi Province, the area was hit with 251 mm of rain in just 12 hours, triggering the biggest flood on the Beiluo River since 1994. pic.twitter.com/Y2glYQYObO July 26, 2025

«Η πιο πρόσφατη σειρά σφοδρών καταιγίδων στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους ως τα μεσάνυχτα» χθες Δευτέρα, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο κέντρο του δήμου της μεγαλούπολης αρμόδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Αυτή τη στιγμή «συνολικά 80.322 πολίτες εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των πλημμυρών, ανέφερε από την πλευρά της μέσω WeChat η τοπική εφημερίδα Ημερησία του Πεκίνου.

Το επίσημο μέσο ενημέρωσης αναφέρθηκε σε «συνεχιζόμενες εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις», που προκάλεσαν «σοβαρές καταστροφές», διευκρινίζοντας ότι στον τομέα της Μιγιούν, στο βορειοανατολικό τμήμα του δήμου του Πεκίνου, καταγράφεται ο πιο βαρύς απολογισμός.

Έκανε ακόμη λόγο για περίπου δέκα δρόμους που αποκλείστηκαν και πάνω από 130 χωριά που δεν έχουν ρεύμα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στη Λουανπίνγκ, στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας (βόρεια).

Η κινεζική εθνική επιτροπή ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων (NDRC) έκανε γνωστό ότι συγκεντρώνει εκτάκτως ποσό 50 εκατ. γιούαν (6,98 εκατ. δολαρίων) για να υποστηρίξει τις αρχές στη Χεμπέι, ιδίως στην επισκευή ή την ανακατασκευή δρόμων και γεφυρών, του δικτύου απορροής υδάτων, σχολείων και νοσοκομείων σε πλημμυροπαθείς περιοχές.

Στη συνήθως άνυδρη βόρεια Κίνα καταγράφονται κατακρημνίσεις-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, εκθέτοντας εξαιρετικά πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, ιδίως το Πεκίνο, στον κίνδυνοι πλημμυρών. Ορισμένοι επιστήμονες συνδέουν την τάση αυτή με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

