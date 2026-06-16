Συνήγορος Τυχεροπούλου: Μεθόδευση της ΑΑΔΕ η μη επανατοποθέτησή της

Δήλωση σχετικά με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία έκρινε μη επιλέξιμη την αίτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τη θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία (ΓΔΕΛΕΠ) εξέδωσε ο δικηγόρος της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνης Βαγιάνος, τονίζοντας ότι είχε «παρανόμως καθαιρεθεί από την εν λόγω θέση στις 14.10.2024».

Όπως υποστηρίζει ο κ. Βαγιάνος, η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ «εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2026, με προφανή σκοπό τον αποκλεισμό της, ενόψει της δικαίωσής της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αποφ. 411/2026) που πράγματι έκρινε την καθαίρεσή της παράνομη και εκδικητική και διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση Διευθύντριας».

«Η μεθόδευση αυτή αποδεικνύεται από τα εξής» συνεχίζει ο κ. Βαγιάνος:

« -Επιλεκτικός Αποκλεισμός: Οι νέες διατάξεις του Άρθρου 75 του Οργανισμού ΑΑΔΕ αποκλείουν υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, όπου υπηρετούσε η κ. Τυχεροπούλου.

» - Θεσμική Αντιφατικότητα: Την ίδια στιγμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και σε θέσεις Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΑΑΔΕ.

» - Ελλειψη Αντικειμενικότητας: Τα καθήκοντα παραμένουν ταυτόσημα με εκείνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Κανονισμός προέβλεπε ρητά την τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας».

«Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν μία ακόμη παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και mobbing, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, λόγω της συνεργασίας της Π. Τυχεροπούλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και του ρόλου της στην ανάδειξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει επίσης ο κ. Βαγιανός και καταλήγει:

«Η Π. Τυχεροπούλου ήδη προχώρησε σε προσβολή και της εν λόγω παράνομης και εκδικητικής απόφασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία».

Πηγή: skai.gr

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