Το νοσοκομείο Shifa της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις δραστηριότητές του στην περιοχή εν όψει της ευρύτερης επιθετικής του επιχείρησης.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε ένα σχολείο στο Sheikh Radwan, μια γειτονιά της πόλης της Γάζας όπου δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο σε πρόχειρες σκηνές στην αυλή του σχολείου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα αρχεία του νοσοκομείου, η επιδρομή προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν είχε γνώση για επίθεση στην περιοχή, αλλά σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στρατεύματα επιχειρούσαν στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και στη συνοικία Ζεϊτούν, σημειώνει ο Guardian.

Η επίθεση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης πίεσης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, όπου ο στρατός δηλώνει ότι επιχειρεί και μάρτυρες αναφέρουν έντονους βομβαρδισμούς τις ημέρες που ακολούθησαν την έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης.

Η Αμάλ Αμπούλ Αας, η οποία τώρα έχει καταφύγει στην πόλη της Γάζα μετά από τέσσερις εκτοπισμούς, είπε ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο έντονες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αλλά δεν μπορούσε ούτε να φύγει.

«Δεν έχουμε τα χρήματα, τους πόρους ή την ενέργεια για να εκκενώσουμε ξανά. Απλά εύχομαι να πεθάνω γρήγορα εδώ που βρίσκομαι, γιατί δεν πάω πουθενά. Στο τέλος, ένας από αυτούς τους πυραύλους θα με χτυπήσει», είπε στο Associated Press.

Πηγή: skai.gr

