Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC.

Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι επιβεβαίωσαν «11 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες», με ανακοίνωση στο Χ. Στη γειτονική πολιτεία του Αρκανσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας έχει προειδοποιήσει για περαιτέρω έντονα καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων ανεμοστρόβιλων το Σάββατο.

Η κρατική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών επιβεβαίωσε εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή.

«Οι τοπικές υπηρεσίες εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αξιολογήσουν τις ζημιές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X η κυβερνητική υπηρεσία Missouri State Highway Patrol.

Οι καταστροφικές καταιγίδες έπληξαν επίσης το Τέξας και την Οκλαχόμα, όπου τροφοδότησαν περισσότερες από 100 πυρκαγιές και αναποδογύρισαν πολλά ημιφορτηγά, σύμφωνα με το CBS News.

Μία από αυτές τις πυρκαγιές, γνωστή ως 840 Road Fire, έχει ήδη κάψει 27.500 στρέμματα και δεν βρίσκεται υπό έλεγχο, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της Οκλαχόμα.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (Noaa), η πολιτεία του Μισισίπι βρίσκεται τώρα επίσης σε κατάσταση συναγερμού για πιθανό ξέσπασμα ανεμοστρόβιλων.

