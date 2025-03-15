Ουγγαρία: Ο Όρμπαν υποσχέθηκε να συντρίψει τους αντιπάλους του σαν έντομα

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν υποσχέθηκε να ξεριζώσει και να νικήσει τους αντιπάλους του, παρομοιάζοντάς τους με έντομα, σε μια κλιμάκωση της ρητορικής του, καθώς ο ισχυρός άνδρας της χώρας προσπαθεί να αντιστρέψει την πολιτική του κατρακύλα ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Όρμπαν μίλησε σε μια συγκέντρωση στη Βουδαπέστη το πρωί του Σαββάτου για τον εορτασμό της ημέρας της επανάστασης στην ανατολικοευρωπαϊκή χώρα. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ, του οποίου η πολιτική θέση βρίσκεται σε άνοδο, θα πραγματοποιήσει τη δική του εκδήλωση. Είναι μια ευκαιρία να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους πριν από τις πιο αμφίρροπες εκλογές από την επιστροφή του Όρμπαν στην εξουσία το 2010.

Ο Μαγιάρ, πρώην εσωτερικός συνεργάτης του κύκλου του Όρμπαν, ο οποίος ίδρυσε πολιτικό κόμμα το 2024, εκμεταλλεύτηκε την κρίση του κόστους ζωής και τους ισχυρισμούς για εκτεταμένη διαφθορά. Το κόμμα του Tisza έχει προβάδισμα εννέα μονάδων μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Median αυτή την εβδομάδα, ενώ μια δημοσκόπηση της Publicus την Παρασκευή έδειχνε το Fidesz του Όρμπαν να υπολείπεται κατά δύο μονάδες.

Μιλώντας σε χιλιάδες υποστηρικτές του, ο Όρμπαν υποβάθμισε την πτώση της δημοτικότητάς του και χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνει εδώ και χρόνια, ως μια «αυτοκρατορία» που θέλει να τον εκδιώξει και να «αποικίσει» την Ουγγαρία. Το μπλοκ έχει διοχετεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία μέχρι που ανέστειλε μεγάλο μέρος των εκταμιεύσεων στα τέλη του 2022 λόγω ανησυχιών για τη διαφθορά και το κράτος δικαίου.

«Έχουμε κερδίσει τέσσερις συνεχόμενες εκλογές και οι γραμμές άμυνάς μας παραμένουν άθικτες μετά από 15 χρόνια», υποστήριξε ο Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός στρέφεται σε όλο το οπλοστάσιο των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του για να αλλάξει την πολιτική του τύχη, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών ανοιγμάτων και της απειλής της καταστολής.

Υποσχέθηκε να «σαρώσει» τις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Οι βουλευτές του πρότειναν αυτή την εβδομάδα συνταγματική τροπολογία για την αναστολή της ουγγρικής ιθαγένειας όσων έχουν πολλαπλά διαβατήρια και θεωρείται ότι απειλούν την εθνική κυριαρχία, μια πρωτοφανής κίνηση σε χώρα της ΕΕ.

Χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον Μαγιάρ, ο Όρμπαν χαρακτήρισε την αντιπολίτευση ως υποχείρια της ΕΕ και κατηγόρησε «ψεύτικους» δημοσιογράφους, δικαστές και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών ως προδότες της Ουγγαρίας.

«Είναι εδώ για πολύ καιρό, έχουν επιβιώσει για πολύ καιρό», είπε ο Όρμπαν, συγκρίνοντας τους στόχους της καταστολής του με έντομα. «Τους έχουμε βαρεθεί».

Ο Όρμπαν ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ισόβιες απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος για τις μητέρες με τουλάχιστον δύο παιδιά, πίεσε για μεγάλες αυξήσεις μισθών και περιορίζει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής πώλησης για να προσπαθήσει να περιορίσει την αύξηση του κόστους των τροφίμων.

Αύξηση των τιμών

Οι ανεξέλεγκτες δαπάνες ενόψει των προηγούμενων εκλογών του 2022 κατέληξαν να τροφοδοτήσουν τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ και ώθησαν το νόμισμα φιορίνι στα πρόθυρα μιας νομισματικής κρίσης. Ο Όρμπαν έχει υποσχεθεί να μην το κάνει αυτή τη φορά.

Για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους, ο φιλορώσος Όρμπαν έχει ανακοινώσει ένα μη δεσμευτικό δημοψήφισμα κατά της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Ο πρωθυπουργός κάνει εκστρατεία με το μήνυμα ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο μπλοκ θα «καταστρέψει» οικονομικά την Ουγγαρία. Αυτό μπορεί να έχει απήχηση σε μια χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών και η οποία παλεύει ανά διαστήματα με την ύφεση από το 2020.

Ο Μαγιάρ, από την πλευρά του, πρόκειται να ζητήσει δημοψήφισμα για ένα άγνωστο ακόμη θέμα, το οποίο θα του επιτρέψει να κρατήσει τους υποστηρικτές του απασχολημένους. Θα αντιγράψει μια σελίδα από το εγχειρίδιο του Όρμπαν, ο οποίος το 2008 χρησιμοποίησε ένα δεσμευτικό δημοψήφισμα για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους και να ανοίξει το δρόμο για μια σαρωτική νίκη στις εκλογές του 2010.

Σε αντίθεση με τότε, η εκλογική αρχή και το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας βρίσκονται τώρα υπό την επιρροή του Όρμπαν, γεγονός που δεν καθιστά καθόλου βέβαιο ότι οποιαδήποτε επίσημη πρωτοβουλία δημοψηφίσματος θα εγκριθεί.

