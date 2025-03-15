FT: Η ΕΕ εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου δορυφορικού δικτύου για στρατιωτικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου δορυφορικού δικτύου για στρατιωτικές πληροφορίες, το οποίο θα αντικαταστήσει εν μέρει τα εργαλεία των ΗΠΑ, ανέφεραν οι Financial Times.

«Δεδομένων των αλλαγών στη γεωπολιτική κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τις δορυφορικές της ικανότητες για να βελτιώσει την υποστήριξη των γεωχωρικών πληροφοριών για την ασφάλεια», δήλωσε στην εφημερίδα ο Ευρωπαίος επίτροπος για την άμυνα και το διάστημα Άντριους Κουμπίλιους.

Αν και οι συνομιλίες έχουν μόλις αρχίσει, ένα νέο δίκτυο θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απειλών, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης δυνάμεων, και για τον συντονισμό της στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με τους FT.

«Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα ως κυβερνητική υπηρεσία παρατήρησης. Θα έχει υψηλή τεχνολογία και υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων», δήλωσε ο Κουμπίλιους.

Η είδηση αυτή έρχεται εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην ευρωπαϊκή άμυνα, αφού ο ίδιος έκανε λόγο για πιθανή οπισθοχώρηση της δέσμευσης των ΗΠΑ για την ασφάλεια του μπλοκ. Νωρίτερα αυτό το μήνα, διέκοψε επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

