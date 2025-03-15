Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκρότησε μια «αντιπροσωπεία» ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης» με τη Ρωσία, με βάση διάταγμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γέρμακ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας Πάβλο Παλίσα θα μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή που θα συζητά με τους «διεθνείς εταίρους» της Ουκρανίας.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι αποτελούσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία στις συζητήσεις που είχε την Τρίτη το Κίεβο στη Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ, οι οποίες κατέληξαν σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο ο Ζελένσκι κατηγόρησε, ωστόσο, τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας 30 ημερών, με στόχο να ενισχύσει προηγουμένως τη θέση της στα πεδία των μαχών. Οι Ρώσοι «θέλουν μια πιο ισχυρή θέση πριν από την εκεχειρία. Η καθυστέρηση στη διαδικασία συνδέεται με το γεγονός ότι (…) θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «περίπλοκο» το εδαφικό ζήτημα και είπε ότι θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τόνισε όμως ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ως ρωσικά τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συζήτησαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους αξιωματούχους στις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

