Σοκάρουν οι δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Ruptly για τις καταστροφικές συνέπειες της τεράστιας υποθαλάσσιας έκρηξης του ηφαιστείου Hunga Tonga-Hunga Haʻapai στην Τόνγκα του Ειρηνικού. Λόγω της έκρηξης έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Όπως δείχνουν οι συγκλονιστικές δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης πριν και μετά την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές τόσο στην χλωρίδα όσο και στις υποδομές.

Η τεράστια έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα συμβαίνει μόνο «περίπου κάθε χίλια χρόνια» και ήταν τόσο μεγάλη που ήταν ορατή από το διάστημα.

Η έκρηξη προκάλεσε σεισμό 7,4 βαθμών και προκάλεσε τσουνάμι στην ακτή του νησιού του Ειρηνικού, αφήνοντάς το καλυμμένο με στάχτη και αποκομμένο από βοήθεια.

Στις ΗΠΑ, κύματα άνω των τεσσάρων ποδιών καταγράφηκαν στις ακτές της Καλιφόρνια το Σάββατο και κύματα τσουνάμι καταγράφηκαν κατά μήκος των ακτών στο Όρεγκον, την Ουάσιγκτον, τη Βρετανική Κολομβία στον Καναδά και την Αλάσκα.

