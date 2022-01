Η τεράστια έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα συμβαίνει μόνο «περίπου κάθε χίλια χρόνια» και ήταν τόσο μεγάλη που ήταν ορατή από το διάστημα.

Η έκρηξη προκάλεσε σεισμό 7,4 βαθμών και προκάλεσε τσουνάμι στην ακτή του νησιού του Ειρηνικού, αφήνοντάς το καλυμμένο με στάχτη και αποκομμένο από βοήθεια.

Στις ΗΠΑ, κύματα άνω των τεσσάρων ποδιών καταγράφηκαν στις ακτές της Καλιφόρνια το Σάββατο και κύματα τσουνάμι καταγράφηκαν κατά μήκος των ακτών στο Όρεγκον, την Ουάσιγκτον, τη Βρετανική Κολομβία στον Καναδά και την Αλάσκα.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν τη θεαματική έκρηξη από το διάστημα και παρά τις τρομερές προειδοποιήσεις, οι θεατές συρρέουν στις παραλίες για να δουν τα αυξανόμενα κύματα του τσουνάμι.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc — Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022

Η Τόνγκα που επλήγη από το τσουνάμι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό «αποκομμένη» την Κυριακή, καθώς οι συνδέσεις τηλεφώνου και διαδικτύου αποκόπηκαν, αφήνοντας συγγενείς στη μακρινή Νέα Ζηλανδία να προσεύχονται για τις οικογένειές τους στα νησιά του Ειρηνικού, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμη αναφορές για θύματα.

La violenta erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Haʻapai capturada en video por los satélites GOES-West y Himawari-8.



pic.twitter.com/tSEDoYNAqd — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) January 15, 2022

Ο καθηγητής Shane Cronin, από το Πανεπιστήμιο του Auckland, είναι ειδικός στις εκρήξεις της Τόνγκα. «Αυτή είναι μια από τις τεράστιες εκρήξεις που το ηφαίστειο μπορεί να παράγει περίπου κάθε χίλια χρόνια», έγραψε στο The Conversation.

Πρόσθεσε δε ότι «θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε για αρκετές εβδομάδες ή και χρόνια σε μεγάλες ηφαιστειακές αναταραχές από το ηφαίστειο Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai».

What it would look like from space if the Honga #Tonga-hunga Ha’apai volcano erupted somewhere in France. pic.twitter.com/qARJjIkKFC — Nahel.B (@WxNB_) January 16, 2022

Δύο γυναίκες πνίγηκαν στο βόρειο Περού όταν κύματα δύο μέτρων χτύπησαν ένα φορτηγό, παρασύροντάς το στη θάλασσα στην παραλία Naylamp, Lambayeque, στα βόρεια της χώρας.

More chilling images out of #Tonga, as the country reels from the intense Volcanic eruption today 🌋



Electricity & Telecommunications lines are currently down, with the entire South Pacific Kingdom effectively ‘offline’ from the rest of the 🌍 at present



📸 Laviniah Tupou pic.twitter.com/Q6TqOOqcgl — Sanya Ruggiero (@Sanya_Ruggiero) January 15, 2022

Αν και το Περού δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, το ναυτικό του παρακολουθεί «ασυνήθιστα κύματα» στις ακτές του.

Το τεράστιο σύννεφο τέφρας που καλύπτει το μικροσκοπικό νησιωτικό έθνος της Τόνγκα εμποδίζει πτήσεις από τη Νέα Ζηλανδία για την εκτίμηση της έκτασης της ζημιάς.

Our amazing Earth - today's eruption of of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano, from space. The shockwave through our atmosphere amazes me.

(from https://t.co/zPzA8IWzjg) pic.twitter.com/FecfomIhnO — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) January 15, 2022

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν είπε ότι η έκρηξη ήταν «εξαιρετικά ανησυχητική» και ότι οι υπηρεσίες εξακολουθούν να προσπαθούν να δημιουργήσουν πλήρη επικοινωνία με την Τόνγκα.

Η μεγάλη ανησυχία στην Τόνγκα είναι για την ασφάλεια του αέρα και του νερού λόγω της τέφρας και του καπνού. Η κυβέρνηση ζήτησε από το κοινό να φορά μάσκες και να χρησιμοποιεί εμφιαλωμένο νερό προς το παρόν.

This is the moment a giant underwater volcano erupted causing a tsunami to hit the South Pacific country of Tongahttps://t.co/HtNhwqYQlX pic.twitter.com/2s6Zvqda8E — BBC News (World) (@BBCWorld) January 15, 2022

Παράλληλα, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τη Χαβάη, την Αλάσκα και τις ακτές του Ειρηνικού των ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιάπωνες πολίτες κλήθηκαν επίσης να απομακρυνθούν καθώς κύματα άνω του ενός μέτρου έπληξαν τις παράκτιες περιοχές.

Tonga CUT OFF after volcano: Death toll unclear on ash-choked Pacific island after devastating tsunami https://t.co/bAfrYr8z3t — Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2022

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η έκρηξη προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,8 Ρίχτερ. Οι επιστήμονες είπαν ότι τα τσουνάμι που δημιουργούνται από ηφαίστεια και όχι από σεισμούς είναι σχετικά σπάνια.

Τα ισχυρά κύματα καταγράφηκαν στην Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, με ένα βρυχηθμό που ακούστηκε 6.000 μίλια μακριά στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη δημιούργησε ένα νέο νησί στην Τόνγκα και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που συνέβη ένα τέτοιο γεγονός στην Τόνγκα εδώ και δέκα χρόνια.



