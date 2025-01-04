Από τις 7 Ιανουαρίου ανοίγει και πάλι για διεθνείς πτήσεις το αεροδρόμιο της Συρίας

Το αεροδρόμιο της Δαμασκού της Συρίας θα ανοίξει και πάλι για διεθνείς πτήσεις από τις 7 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το Σάββατο ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Συρίας Ασάντ Αλ Σαλίμπι στο συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

«Διαβεβαιώνουμε τις διεθνείς και αραβικές αεροπορικές εταιρείες ότι ολοκληρώσαμε τη φάση αποκατάστασης των αεροδρομίων του Χαλεπιού και της Δαμασκού με τη βοήθεια των εταίρων μας, προκειμένου να μπορούν να υποδεχθούν αεροσκάφη από ολόκληρο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αεροσκάφη με διεθνή βοήθεια προσγειώθηκαν ήδη στη Συρία και οι εσωτερικές πτήσεις έχουν επίσης επαναληφθεί.

Την Πέμπτη, η εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε την επανάληψη των πτήσεων προς τη συριακή πρωτεύουσα από την Τρίτη, έπειτα από σχεδόν 13 διακοπής των δρομολογίων.

Χθες βρέθηκαν στη Δαμασκό, σε μια προσπάθεια να οικοδομηθούν δεσμοί με τους νέους ηγέτες της Συρίας και να μειωθεί η επιρροή της Ρωσίας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Η Γερμανίδα Αναλένα Μπέρμποκ και ο Γάλλος ομόλογός της, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, είχαν συνομιλίες με τον de facto ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ Αλ-Σαράα. Πρόκειται για τους πλέον υψηλόβαθμους δυτικούς αξιωματούχους που επισκέφθηκαν τη Συρία από τότε που η ισλαμιστική ομάδα του αλ-Σαράα, Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο μήνα.

Η Μπέρμποκ ανέφερε σε δήλωση πριν αναχωρήσει από το Βερολίνο ότι η ΕΕ θέλει να βοηθήσει τη Συρία να επιτύχει «μια περιεκτική, ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας», καθώς και με τις προσπάθειες ανοικοδόμησης, ενώ αναγνώρισε παράλληλα ότι θα είναι «ένας δύσκολος δρόμος».

«Μπορεί να υπάρξει μια νέα αρχή μόνο εάν η νέα συριακή κοινωνία δώσει σε όλους τους Σύρους, γυναίκες και άνδρες, ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας, μια θέση στην πολιτική διαδικασία, τους χορηγήσει δικαιώματα και τους προσφέρει προστασία», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Μπαρό είπε σε ανάρτησή του στο X ότι η Γαλλία και η Γερμανία «στέκονται στο πλευρό του συριακού λαού, με όλη του την ποικιλομορφία» και επιθυμούν να προωθήσουν την «περιφερειακή σταθερότητα».

Μετά τις συνομιλίες, η Μπέρμποκ είπε ότι ενώ η Ευρώπη είναι έτοιμη να προσφέρει την υποστήριξή της, δεν θα είναι «ο χορηγός νέων ισλαμικών δομών».

«Ήταν πολύ ξεκάθαρο μετά από μια πολύ μακρά συζήτηση ότι έγινε κατανοητό πως η συμπερίληψη όλων των διαφορετικών ομάδων, και ιδιαίτερα των γυναικών και άλλων όπως οι Κούρδοι, σε όλες τις μεταβατικές δομές είναι ένα βασικό σημείο», δήλωσε η Μπέρμποκ, η οποία είναι μέλος των Πρασίνων.

Ωστόσο, ένα γεγονός κατά την άφιξη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικού ήρθε να επισκιάσει το κλίμα καθώς σε αντίθεση με τα δυτικά πρότυπα ο Αχμέντ αλ Σάρα αρνήθηκε να χαιρετίσει δια χειραψίας την Μπέρμποκ δίνοντας το χέρι του μόνο στον Γάλλο ΥΠΕΞ.

Damaskus: Syriens neuer Machthaber, der Islamist Ahmad Al-Sharaa gibt Frauen grundsätzlich nicht die Hand.



Die Begrüßung von Außenministerin Baerbock und ihrem französischen Kollegen Barrot gilt für seine Verhältnisse als freundlich. pic.twitter.com/XcMwxFMfqP — Andreas Kynast (@andikynast) January 3, 2025

Η ομάδα HTS δεν ελέγχει ακόμη ολόκληρη τη Συρία και πιθανότατα θα περάσουν χρόνια μέχρι να υπάρξει σταθερότητα για να διεξαχθούν εκλογές. Επιπλέον, πολλοί Σύροι και δυτικά κράτη παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην HTS, η οποία αποτελούσε παρακλάδι της Αλ Κάιντα μέχρι το 2016. Οι επικεφαλής της ομάδας υποστηρίζουν ότι η διακυβέρνησή τους θα είναι μετριοπαθής και θα μεταχειρίζονται δίκαια όλους τους Σύρους. Οι ΗΠΑ, αξιωματούχοι των οποίων συναντήθηκαν με τον Αλ-Σαράα τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσαν ότι θα άρουν την επικήρυξη των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ηγέτη της οργάνωσης, αλλά εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την HTS ως τρομοκρατική οργάνωση, όπως και η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για το Βερολίνο, η σχέση με την HTS έχει πρόσθετη σημασία γιατί επιδιώκει την επιστροφή κάποιων από το περίπου ένα εκατομμύριο Σύρους που μετανάστευσαν στη Γερμανία όταν στην εξουσία ήταν ο Άσαντ.

Από την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Άσαντ, ενός δικτάτορα που κυριάρχησε επί πολλά έτη και η κυβέρνηση του κατηγορείται για βασανισμούς και καταπίεση, η HTS απευθυνόταν σε μη μουσουλμανικές κοινότητες για να τις διαβεβαιώσει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

«Γνωρίζουμε από πού προέρχεται η HTS ιδεολογικά, τι έχει κάνει στο παρελθόν», είπε η Μπέρμποκ. «Παρά τον σκεπτικισμό, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε τον λαό της Συρίας σε αυτό το σημαντικό σταυροδρόμι».

Κάλεσε επίσης τη Ρωσία να αποσύρει τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία. Το Κρεμλίνο διατηρεί δύο βασικές εγκαταστάσεις στη χώρα - ένα ναυτικό λιμάνι στο Ταρτούς στις ακτές της Μεσογείου και μια κοντινή αεροπορική βάση στη Χμεϊμίμ.

Ορισμένα κράτη της G7 και οι σύμμαχοί τους διερευνούν τρόπους για να επιτρέψουν στη Συρία να βρει εναλλακτικές για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και τροφίμων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ουκρανία έστειλε στη Συρία ένα φορτίο σιταριού τον περασμένο μήνα. Όπως και η ΕΕ, προσπαθεί να οικοδομήσει δεσμούς με τους νέους ηγέτες στη Δαμασκό και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι ήθελε να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις που διακόπηκαν το 2022 αφού ο Άσαντ υποστήριξε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ωστόσο, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και HTS για να επιτραπεί στις ρωσικές δυνάμεις να παραμείνουν. Η απόσυρσή τους από τη Συρία θα αποτελέσει πλήγμα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ήταν κρίσιμος σύμμαχος του Άσαντ, καθώς η εξέλιξη θα μειώσει την επιρροή του στη Μέση Ανατολή και θα δυσκολέψει τη Μόσχα να διαχειριστεί τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Αφρική.

Η Μπάερμποκ, η οποία είπε ότι αυτή και ο Μπαρό βρίσκονταν στη Συρία εκπροσωπώντας την ΕΕ, κατηγόρησε τον Πούτιν για συγκάλυψη εγκλημάτων του καθεστώτος του Άσαντ κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου.

«Ο συριακός λαός δεν θα ξεχάσει τους μαζικούς βομβαρδισμούς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε. «Η Γερμανία και οι διεθνείς εταίροι της δεσμεύονται επίσης να διασφαλίσουν ότι η εσωτερική διαδικασία της Συρίας δεν θα διαταραχθεί από το εξωτερικό».



