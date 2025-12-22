Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε σήμερα ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να προληφθούν περαιτέρω απεργίες από νοσοκομειακούς γιατρούς του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας, NHS, οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα στην εργασία τους ύστερα από πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος BMA, ο οποίος εκπροσωπεί τους ειδικευόμενους γιατρούς που αποτελούν σχεδόν το μισό ιατρικό εργατικό δυναμικό, έχει προχωρήσει σε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων λόγω διαφορών για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας.

«Δεν θέλω να δω ούτε μία μέρα κινητοποίησης εργαζομένων στο NHS το 2026 και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το υλοποιήσω», ανέφερε ο Στρίτινγκ σε ανακοίνωσή του, στην οποία πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με τον BMA θα ξαναρχίσουν στις αρχές του επόμενου έτους.

Η πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία είχε αρχίσει στις 17 Δεκεμβρίου, ανάγκασε τα νοσοκομεία να ακυρώσουν χιλιάδες ραντεβού στη διάρκεια μιας από τις πιο πολυάσχολες περιόδους για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS).

Ο Στρίτινγκ σημείωσε ότι η NHS κατάφερε να αντεπεξέλθει στον «διπλό πονοκέφαλο» των απεργιών και των αυξανόμενων κρουσμάτων γρίπης χάρη στις προσπάθειες του προσωπικού, αλλά προειδοποίησε ότι οι σκληρότερες εβδομάδες του χειμώνα έπονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

