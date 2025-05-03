Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία και στη Νορβηγία, ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση χιλίων πυραύλων αέρος-αέρος μέσου βεληνεκούς στη Σαουδική Αραβία έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξέλιξη που καταγράφεται λίγο πριν από την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο σουνιτικό βασίλειο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως ειδοποίησε το Κογκρέσο για την πώληση 1.000 πυραύλων AMRAAM AIM-120C-8 (RTX, πρώην Raytheon) και συναφούς υλικού.

Το μοντέλο αυτό πυραύλου εξοπλίζει αεροσκάφη πολλών αεροποριών του κόσμου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη 13η ως τη 16η Μαΐου. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι που θα κάνει στο εξωτερικό αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η Σαουδική Αραβία, παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, φιλοξένησε πρόσφατα επαφές των ΗΠΑ με τη Ρωσία και με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλείται το Reuters, το Υπουργείο ενέκρινε επίσης την πιθανή πώληση τακτικών πυραύλων AIM-9X Block II στη Νορβηγία, έναντι εκτιμώμενου ποσού 370,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κύριος ανάδοχος θα είναι η RTX Corp RTX.N, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Πηγή: skai.gr

