Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει σημαντικές περικοπές στη CIA, τη κυριότερη αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας και σε άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post που επικαλείται άτομα τα οποία έχουν γνώση αυτών των σχεδίων.

Η CIA σκοπεύει να περικόψει 1.200 θέσεις εργασίας ενώ χιλιάδες άλλες θα χαθούν από άλλες υπηρεσίες της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, καθώς ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει σχέδιο προϋπολογισμού λιτότητας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε πρόσφατα το Κογκρέσο πως θα προχωρήσει σε κατάργηση θέσεων στη CIA τα επόμενα χρόνια, χωρίς απολύσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας κατασκοπείας δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτόν, πάντως δήλωσε ότι ο διευθυντής της Τζον Ράτκλιφ «ενεργεί άμεσα για να διασφαλίσει πως το προσωπικό της CIA ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες εθνικής ασφαλείας που ορίζονται από την κυβέρνηση».

Οι αλλαγές που προωθούνται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα «θέσουν τη CIA σε καλύτερη θέση για να εγγυηθεί» την επιτυχία «των αποστολών της» τα επόμενα χρόνια.

Η υπηρεσία αυτή έγινε νωρίτερα φέτος η πρώτη στον γαλαξία της λεγόμενης «κοινότητας των πληροφοριών» στην οποία προτάθηκε εθελουσία έξοδος στο προσωπικό της, στο πλαίσιο της βούλησης του προέδρου Τραμπ να καταργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στο δημόσιο, να μειωθεί το μέγεθος του ομοσπονδιακού κράτους.

Ούτε ο αριθμός των εργαζομένων στη CIA, ούτε ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι γνωστά δημόσια.

Ωστόσο, κατά πληροφορίες που αποκάλυψε το 2013 ο καταμηνυτής ατασθαλιών Έντουαρντ Σνόουντεν, η υπηρεσία απασχολούσε τότε κάπου 21.000 ανθρώπους.

Κατά το δημοσίευμα της Washington Post, περικοπές θα γίνουν επίσης στην NSA, άλλη υπηρεσία πληροφοριών —στην οποία εργαζόταν ο κ. Σνόουντεν—, ειδικευμένη στις υποκλοπές και στην ηλεκτρονική κατασκοπεία.

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε χθες το πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, που περιλαμβάνει ιδίως περικοπές προγραμμάτων που θεωρείται πως αντίκεινται προς υπερσυντηρητικές ιδέες, πάντως αφήνει αλώβητες τις στρατιωτικές δαπάνες κι αυτές για την εθνική ασφάλεια.

Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο ο Τραμπ και ο επιχειρηματίας σύμμαχός του Ίλον Μασκ έχουν προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα περικοπής του κόστους στο ομοσπονδιακό κράτος και επιχείρησαν να διαλύσουν διάφορες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

