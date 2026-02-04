Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέλυσε μια κυβερνητική δικηγόρο στη Μινεσότα, όταν είπε σε έναν ομοσπονδιακό δικαστή: «Το σύστημα είναι χάλια. Αυτή η δουλειά είναι χάλια», συμπληρώνοντας ότι οι αρχές μετανάστευσης δεν συμμορφώθηκαν με τις δικαστικές εντολές.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Τζούλι Λε, δικηγόρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, είχε παραπεμφθεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Μινεσότα, καθώς εκατοντάδες αγωγές κατέκλυσαν το δικαστήριο από άτομα που αμφισβητούσαν την κράτησή τους κατά τη διάρκεια της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τζέρι Μπλάκγουελ, διέταξε την ίδια και έναν άλλο κυβερνητικό δικηγόρο να εμφανιστούν ενώπιόν του σε δικαστήριο του Σεντ Πολ την Τρίτη για να εξηγήσουν γιατί η κυβέρνηση δεν είχε επανειλημμένα συμμορφωθεί με δικαστικές εντολές σε αρκετές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέταζαν την απελευθέρωση κρατουμένων.

Σύμφωνα με αντίγραφο του δικαστηρίου, η Λε είπε στον δικαστή ότι είχε «ανόητα» προσφερθεί εθελοντικά να εργαστεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ από τις 5 Ιανουαρίου για να βοηθήσει στη διεκπεραίωση εκατοντάδων αγωγών που είχαν κατατεθεί αμφισβητώντας την κράτηση ατόμων που συνελήφθησαν στην «Επιχείρηση Metro Surge» στη Μινεσότα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συμμορφώνεται με τις δικαστικές εντολές «και εφαρμόζει πλήρως τον ομοσπονδιακό νόμο περί μετανάστευσης», αποδίδοντας τον υψηλό φόρτο υποθέσεων σε «αδίστακτους δικαστές», ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε τα σχόλια της Λε «αντιεπαγγελματικά και ακατάλληλα».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τρίτης, η Λε είπε ότι εργάστηκε μέρες και νύχτες στις υποθέσεις και προσπάθησε να διασφαλίσει την τήρηση των δικαστικών εντολών.

Ωστόσο, είπε ότι δεν είχε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχε δυσκολευτεί να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ συμμορφώνεται με όλες τις δικαστικές εντολές, «κάτι που δεν έχουν κάνει ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα».

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Μινεσότα έχει δεχθεί πιέσεις, καθώς αντιμετωπίζει πλημμύρα αιτήσεων και υποθέσεων μετανάστευσης που κατηγορούν διαδηλωτές για επιθέσεις σε ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Έξι εισαγγελείς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ανώτερων αξιωματούχων, παραιτήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε την έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ η οποία πυροβολήθηκε από πράκτορα μετανάστευσης.

